Đóng phim chưa lâu, Hoa hậu Kỳ Duyên đã làm được điều nhiều diễn viên ao ước

Sau Trại Buôn Người, phòng vé Việt lại sôi động với Chị Chị Em Em 3. Tính đến chiều ngày 1/11, sau chưa đầy ba ngày công chiếu thì phim đã thu về hơn 60 tỷ đồng. Với số suất chiếu áp đảo đối thủ, tốc độ vé bán rất ổn thì Chị Chị Em Em 3 được dự đoán sẽ sớm cán mốc trăm tỷ đồng. Tác phẩm này cũng trở thành hiện tượng khó hiểu của phòng vé Việt khi càng bị chê nhiều trên mạng xã hội thì doanh thu càng tăng. Hiếm có bộ phim nào nhận về nhiều chỉ trích như Chị Chị Em Em 3 mà vẫn áp đảo ở cuộc đua phòng vé.

Chị Chị Em Em 3 đang là phim ăn khách nhất lúc này.

Nếu Chị Chị Em Em 3 vượt con số trăm tỷ, Kỳ Duyên sẽ là sao nữ hiếm hoi đóng phim nào doanh thu trăm tỷ phim đó. Tính tới lúc này, nàng hậu mới chỉ tham gia hai phim: Bộ 4 Báo Thủ thu về 332 tỷ đồng trong dịp Tết 2025 còn Chị Chị Em Em 3 vẫn đang chạy băng băng đến đích trăm tỷ.

Kỳ Duyên được khen diễn xuất có tiến bộ so với vai diễn đầu tay.

Trong Chị Chị Em Em 3, Kỳ Duyên vào vai Thị Mầu, nàng tiểu thư lớn lên trong gia đình giàu có, từ nhỏ đã được dạy bảo kỹ lưỡng về lễ nghi phép tắc. Kỳ Duyên có khí chất sang trọng, nét đẹp sắc sảo nên rất hợp làm cô gái đài các, kiêu sa và có tính cách bí ẩn, nhiều góc tối. Chỉ tiếc rằng giọng nói của nàng hậu chưa ổn, bị cho là đều đều, không rõ cảm xúc khiến người xem thấy hơi hụt hẫng. Hi vọng tới các dự án sau, Kỳ Duyên sẽ dần chỉnh sửa được phần đài từ để khả năng diễn xuất thêm thuyết phục.