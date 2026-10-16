Dòng ôtô nhích từng chút lên cầu Thăng Long trong ngày đầu cấm xe để thi công trạm cân

VIDEO: Dòng ô tô nhích từng bước lên cầu Thăng Long.

Sáng 16/10, dòng ôtô nhích từng chút trên cầu Thăng Long khi đi qua khu vực công trường thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu, giai đoạn 2.

Từ 16/10, các loại ôtô bị cấm rẽ phải từ đường gom phía Bắc cầu Thăng Long, đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long, để lên cầu trong khung giờ từ 5h đến 22h hằng ngày. Riêng xe buýt bị cấm trong các khung giờ cao điểm.

Phương án điều chỉnh được đưa ra sau khi Sở Xây dựng phối hợp với Công an TP Hà Nội kiểm tra, đánh giá tình hình giao thông thực tế tại khu vực cầu Thăng Long hôm 14/10.

Trong ngày đầu điều chỉnh lại nút giao thông phía Bắc cầu Thăng Long, nhiều ôtô khi đến khu vực có biển cấm đã phải quay đầu, tìm hướng di chuyển khác.

Các biển báo, vạch kẻ đường được điều chỉnh tại khu vực lối lên cầu Thăng Long.

Lượng phương tiện lưu thông qua cầu Thăng Long lớn khiến tuyến đường luôn trong tình trạng đông đúc, ùn ứ.

Phương tiện xếp hàng dài tại lối lên cầu Thăng Long.

Lực lượng trực chốt hướng dẫn các phương tiện di chuyển an toàn tại khu vực thi công.

Xe tải có khối lượng từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên chuyển hướng khi đến chân cầu Thăng Long.

Máy móc thi công trên công trường trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu, giai đoạn 2.