Dòng OPPO Find X10 Series chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam cùng Đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP

OPPO Việt Nam vừa chính thức công bố nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu đầu tiên của dòng điện thoại cao cấp Find X Series tại thị trường trong nước. Cột mốc hợp tác này gắn liền với kế hoạch trình làng thế hệ flagship Find X10 Series hoàn toàn mới vào ngày 28-10-2026, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của thương hiệu trong phân khúc thiết bị di động cao cấp.

OPPO công bố Sơn Tùng M-TP là đại sứ thương hiệu dòng Find X tại Việt Nam

Chiến lược nâng tầm thương hiệu cùng nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP

Việc hợp tác giữa OPPO và nam nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP phản ánh định hướng kết nối công nghệ hiện đại với tính sáng tạo nghệ thuật. Trong chặng đường hoạt động nghệ thuật hơn một thập kỷ, nam ca sĩ liên tục đổi mới phong cách biểu diễn và tư duy âm nhạc. Tiêu biểu vào tháng 5-2026, anh ghi dấu ấn khi kết hợp các chất liệu âm nhạc quốc tế với giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam như hình tượng rồng thời Lý và nghệ thuật mặt nạ Xuân Phả.

Đại diện thương hiệu cho biết tinh thần không ngừng bứt phá khỏi những khuôn mẫu có sẵn của nghệ sĩ đồng điệu với triết lý sáng tạo trên dòng sản phẩm Find X. Qua việc chọn đại sứ thương hiệu này, hãng kỳ vọng truyền tải thông điệp về sự đột phá và bản sắc độc bản tới người tiêu dùng trong nước.

Sơn Tùng M-TP và Oppo Find X10 Series

Đột phá phần cứng với hệ thống camera kép 200MP và thuật toán LUMO

Tiếp nối các thế hệ tiền nhiệm như Find X8, Find X9 và Find X9 Ultra ra mắt vào tháng 5-2026, Find X10 Series được định vị là bước tiến vượt bậc về công nghệ ghi hình di động. Cải tiến phần cứng đáng chú ý nhất trên thế hệ mới là hệ thống camera kép độ phân giải 200MP đầu tiên trong phân khúc, phát triển thông qua sự hợp tác chuyên sâu với thương hiệu máy ảnh Hasselblad.

Về mặt xử lý hình ảnh, máy tích hợp Thuật toán Hình ảnh Chân thực LUMO kết hợp cùng Chế độ Bậc thầy Hasselblad và bảng màu độc quyền. Hệ thống thuật toán này tập trung tái hiện chân thực độ tương phản, chi tiết bề mặt và dải màu sắc nhằm tiệm cận với thị giác tự nhiên của mắt người, hạn chế tối đa hiện tượng can thiệp màu quá mức.

Dòng OPPO Find X10 chuẩn bị cập bến thị trường Việt Nam

Thông số các phiên bản OPPO Find X10 Series

Thế hệ điện thoại mới dự kiến mang đến các tùy chọn cấu hình mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên sâu từ người dùng cao cấp:

Sự kiện công bố chính thức dòng sản phẩm OPPO Find X10 Series cùng Đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP sẽ được tổ chức vào ngày 28-10-2026 tại thị trường Việt Nam.