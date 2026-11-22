Tác phẩm ra mắt nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Trung cấp Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Việt Nam (1961-2026), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, với sự tham gia sáng tạo và biểu diễn của các giảng viên, nghệ sĩ và học sinh nhà trường.

Tác phẩm xiếc "Đồng nhịp" của Trường Trung cấp Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Việt Nam. Ảnh: BTC

Lấy cảm hứng từ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, “Đồng nhịp” mở ra thế giới nơi công nghệ được hình thành từ bàn tay và trí tưởng tượng của con người. Từ những chuyển động ban đầu, các cỗ máy dần được đánh thức, vận hành và phát triển với những khả năng vượt trội.

Khi công nghệ từng là công cụ phục vụ con người bắt đầu có nhịp điệu, sức mạnh và không gian vận động riêng, những tương tác mới xuất hiện, đặt ra vấn đề về giới hạn sáng tạo, quyền kiểm soát và cách con người ứng xử với thành tựu của chính mình.

Tác phẩm kết hợp nghệ thuật xiếc, múa và công nghệ. Ảnh: BTC

Những màn biểu diễn xiếc ấn tượng, hấp dẫn trong tác phẩm. Ảnh: BTC

Câu chuyện được chuyển tải chủ yếu qua chuyển động và tương tác hình thể. Ngôn ngữ xiếc được thể hiện qua các màn nhào lộn, tung hứng, giữ thăng bằng cùng những tổ hợp động tác vũ đạo. Sự kết hợp giữa kỹ thuật biểu diễn và chuyển động múa giúp các nghệ sĩ, học sinh kể câu chuyện bằng hình thể, tạo nhịp điệu cho từng lớp diễn.

Bên cạnh đó, sân khấu nước được khai thác như một thành tố của ngôn ngữ biểu diễn. Mặt nước mở rộng không gian chuyển động, phản chiếu hình thể nghệ sĩ, kết hợp với ánh sáng, âm nhạc và hiệu ứng trình diễn để tạo nên những biến đổi về sắc thái sân khấu.

Sân khấu nước độc đáo trong tác phẩm. Ảnh: BTC

Kết hợp xiếc và múa uyển chuyển. Ảnh: BTC

Tác phẩm “Đồng nhịp” cho thấy hướng tiếp cận gắn đào tạo với thực tiễn sáng tạo và biểu diễn của Trường Trung cấp Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Việt Nam. Việc xây dựng những tác phẩm có sự tham gia trực tiếp của các giảng viên, nghệ sĩ và học sinh tạo điều kiện để thế hệ trẻ được thực hành trong môi trường sân khấu chuyên nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Theo thông tin từ nhà trường, “Đồng nhịp” sẽ tiếp tục được nâng cấp và phát triển, sớm đưa vào biểu diễn phục vụ công chúng thường xuyên.

Tác phẩm được triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam với nỗ lực đổi mới nghệ thuật xiếc, nâng cao trình độ kỹ thuật, chất lượng biểu diễn trong nhà trường, đồng thời phát huy sáng tạo, bản sắc, khả năng kết hợp liên ngành và thích ứng với xu hướng nghệ thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng.