Đông Nhi và chồng xuất ngoại khi kỷ niệm 7 năm đám cưới

Đông Nhi là một trong những nữ ca sĩ được yêu mến của làng giải trí Việt, ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc đình đám và hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ. Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình kéo dài nhiều năm cùng cuộc hôn nhân hạnh phúc với Ông Cao Thắng cũng luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, Đông Nhi chia sẻ loạt hình ảnh thân mật, tình tứ bên ông xã Ông Cao Thắng nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Theo đó, cặp đôi đã có chuyến đi đến Hàn Quốc để tận hưởng khoảng thời gian riêng tư và cùng nhau thực hiện một bộ ảnh đặc biệt đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong cuộc sống hôn nhân.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng kỷ niệm 7 năm đám cưới.

Trong những khoảnh khắc được đăng tải, Đông Nhi và Ông Cao Thắng thoải mái thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Cả hai lựa chọn những khung cảnh lãng mạn để lưu giữ kỷ niệm, từ đó mang đến loạt hình ảnh ngọt ngào. Sau 7 năm chính thức về chung một nhà, vợ chồng nữ ca sĩ vẫn dành cho nhau những cử chỉ gần gũi, ánh mắt trìu mến như thuở mới yêu.

Đính kèm loạt ảnh, Đông Nhi hài hước chia sẻ: "7 năm ngày cưới, tranh thủ gửi 2 nàng nhỏ, ba mẹ đi trốn tí nha".

Dòng trạng thái cho thấy vợ chồng nữ ca sĩ đã tranh thủ khoảng thời gian không có hai con bên cạnh để tận hưởng chuyến đi riêng. Đây cũng là dịp để cả hai hâm nóng tình cảm và cùng nhìn lại chặng đường hôn nhân đã qua.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng tình tứ kỷ niệm 7 năm đám cưới ở Hàn Quốc.

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh của Đông Nhi nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả dành lời chúc mừng đến cặp đôi, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm mà cả hai dành cho nhau.

Một số ý kiến nhận xét Đông Nhi và Ông Cao Thắng vẫn ngọt ngào, tình tứ sau nhiều năm chung sống. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng thích thú với cách nữ ca sĩ gọi hai con gái là "hai nàng nhỏ" và tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian riêng cùng chồng.

Nhiều khán giả ngưỡng mộ trước hôn nhân của Ông Cao Thắng và Đông Nhi.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng được xem là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Sau khi kết hôn, Đông Nhi và Ông Cao Thắng lần lượt đón hai con gái là Winnie và Hannie. Sự xuất hiện của các thành viên mới khiến cuộc sống gia đình của cặp đôi có thêm nhiều thay đổi.

Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng và các con. Từ những chuyến du lịch, hoạt động vui chơi đến các dịp đặc biệt, gia đình nhỏ luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Ở vai trò làm mẹ, Đông Nhi dành nhiều thời gian chăm sóc, đồng hành cùng các con trong quá trình trưởng thành. Nữ ca sĩ cũng không ít lần chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của Winnie và Hannie, nhận được sự thích thú từ người hâm mộ. Trong khi đó, Ông Cao Thắng luôn thể hiện hình ảnh người chồng, người cha gần gũi, thường xuyên cùng vợ chăm sóc và vui chơi với các con.

Dù bận rộn với công việc riêng, cả hai vẫn cố gắng cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Đông Nhi duy trì hoạt động nghệ thuật, xuất hiện tại các sự kiện và tham gia những dự án âm nhạc phù hợp. Ông Cao Thắng cũng tiếp tục công việc kinh doanh và hỗ trợ các hoạt động nghệ thuật của vợ.

Nhiều khán giả ngưỡng mộ trước hôn nhân hạnh phúc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng.