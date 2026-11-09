Đông Nhi sau 7 năm cưới Ông Cao Thắng

Đông Nhi và Ông Cao Thắng vừa thực hiện bộ ảnh kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Cả hai diện trang phục trẻ trung, đồng điệu và rạng rỡ trong những thước ảnh được thực hiện ở đường phố Nhật Bản. Nữ ca sĩ thanh lịch với đầm trắng, điểm nhấn là voan đội đầu làm bằng ren.

"7 năm kể từ khoảnh khắc chúng tôi nói: 'Tôi đồng ý", Ông Cao Thắng chia sẻ. Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp và bạn bè gửi lời chúc mừng cột mốc quan trọng của vợ chồng nữ ca sĩ. Ngoại hình của Đông Nhi cũng nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ. Nữ ca sĩ được nhận xét ngày càng xinh đẹp, vóc dáng cân đối dù trải qua hai lần sinh nở.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng tình tứ trong bộ ảnh kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Ảnh: FBNV.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng có cuộc hôn nhân viên mãn trong 7 năm qua. Cả hai hiện có hai con gái. Họ tập trung phần lớn thời gian cho gia đình, chăm sóc và dạy dỗ các con. Cặp sao đồng hành trong công việc nghệ thuật, kinh doanh và thường xuyên đưa các bé đi du lịch, nghỉ dưỡng.

Sau khi kết hôn, Đông Nhi giảm bớt hoạt động nghệ thuật để tập trung cho tổ ấm. Đến đầu năm 2023, nữ ca sĩ phát hành hai ca khúc Người ôm pháo hoa và Những tháng năm tươi đẹp như món quà tri ân người hâm mộ nhân dịp kỷ niệm 15 năm hoạt động nghệ thuật. Sau đó, cô tiếp tục giới thiệu MV Ý trời kết hợp cùng tlinh và DTAP.

Ông Cao Thắng và Đông Nhi bắt đầu hẹn hò vào năm 2009. Một thập kỷ sau, anh cầu hôn nữ ca sĩ ở New York (Mỹ). Hai người tổ chức lễ cưới thế kỷ ở Phú Quốc, với sự tham dự của người thân, bạn bè thân thiết.

Đông Nhi sinh con đầu lòng là bé Winnie ngày 26/10/2020 tại một bệnh viện ở TP.HCM. Đến tháng 8/2024, cặp vợ chồng đón con gái thứ hai - Hannie (tên thật Ông Gia Hân).

Sau khi sinh bé thứ hai, Đông Nhi nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 1988 cũng thay đổi phong cách thời trang theo hướng đa dạng, gợi cảm nhưng vẫn cá tính, đôi khi phá cách.