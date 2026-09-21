Đồng nhân dân tệ lên cao nhất hơn 3 năm trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Trung

Đồng nhân dân tệ ngày 21-9 tăng lên mức cao nhất trong hơn 3 năm rưỡi so với USD, trong bối cảnh Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) phát tín hiệu giảm bớt sự kiềm chế đối với đà tăng của đồng tiền trước cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng lên mức cao nhất trong hơn 3 năm rưỡi so với USD trong phiên 21-9. Ảnh: Unsplash

Trên thị trường Trung Quốc đại lục, nhân dân tệ có lúc tăng lên 6,6950 nhân dân tệ/USD, mức mạnh nhất kể từ tháng 1-2023. Đồng tiền này kết phiên ở 6,6955 nhân dân tệ/USD, mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 6-2022.

Trước khi thị trường mở cửa, PBOC ấn định tỷ giá tham chiếu ở mức 6,7487 nhân dân tệ/USD, mạnh nhất kể từ tháng 2-2023. Đây là mức được công bố hằng ngày để định hướng thị trường, trong khi tỷ giá giao ngay được phép dao động trong biên độ 2% quanh mức này.

Trong gần một năm qua, PBOC thường đặt tỷ giá tham chiếu theo hướng hạn chế nhân dân tệ tăng quá nhanh. Tuy nhiên, từ đầu tháng 9, mức tham chiếu chính thức đã tiến gần hơn tới diễn biến của thị trường, cho thấy ngân hàng trung ương đang giảm bớt sự kiềm chế đối với đà tăng của đồng tiền.

Diễn biến trên xuất hiện trước chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình từ ngày 23 đến 25-9. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã kết thúc một vòng đàm phán tại New York. Thương mại, trí tuệ nhân tạo và chuỗi cung ứng được dự báo sẽ là những nội dung đáng chú ý trong các cuộc tiếp xúc cấp cao sắp tới.

Theo Reuters, các nhà phân tích của Goldman Sachs cho rằng quan hệ thương mại Mỹ - Trung ổn định hơn có thể tạo điều kiện để giới chức Trung Quốc tiếp tục cho phép nhân dân tệ tăng giá từng bước.

Trong khi đó, ngân hàng OCBC cho rằng chưa nên xem đợt tăng hiện nay là khởi đầu của một xu hướng dài hạn. Chênh lệch lợi suất giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn lớn, trong khi một số yếu tố nền tảng của kinh tế Trung Quốc còn yếu. Theo OCBC, đà tăng gần đây có thể một phần phản ánh xu hướng giữ tỷ giá ổn định trước cuộc gặp cấp cao.

Đồng USD trong phiên 21-9 nhìn chung ổn định sau khi tăng hơn 1% trong tuần trước. Chỉ số USD, đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt, đứng quanh mức 100,23.

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