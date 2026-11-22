Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồng Nguyên Ngô Quang Huy cho biết văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển bền vững.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, mảnh đất Đồng Nguyên - vùng quê giàu truyền thống văn hiến và cách mạng của thành phố Bắc Ninh luôn tự hào lưu giữ được những giá trị văn hóa đặc sắc.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL thành phố Bắc Ninh Đỗ Tuấn Khoa tặng hoa chúc mừng Ngày hội

Từ những mái đình, ngôi chùa cổ kính, những làn điệu dân ca Quan họ mượt mà đằm thắm, những tiếng trống Tuồng rạo rực lòng người, cho đến tinh thần hiếu học, cần cù, đoàn kết và nghĩa tình của người dân địa phương. Tất cả đã tạo nên một dòng chảy văn hóa bền bỉ, nuôi dưỡng tâm hồn biết bao thế hệ người con quê hương.

Trong bối cảnh đô thị hóa và hội nhập mạnh mẽ hiện nay, việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống càng trở nên cấp thiết. Ngày hội Văn hóa Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đồng Nguyên - Tiếp nối mạch nguồn văn hóa” là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND phường

"Đây không chỉ là dịp để chúng ta tôn vinh, nhìn lại những di sản quý báu của cha ông, mà còn là lời khẳng định về trách nhiệm của chính quyền và nhân dân phường Đồng Nguyên hôm nay, trong việc gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm bản sắc quê hương", ông Ngô Quang Huy nhấn mạnh.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng sôi nổi. Nổi bật là hội thi dân vũ, giao lưu dưỡng sinh của Hội Người cao tuổi, biểu diễn văn nghệ quần chúng, hát Quan họ trên thuyền và trên sân khấu, biểu diễn nghệ thuật Tuồng truyền thống; các giải thể thao bóng đá thanh niên, cầu lông và trò chơi dân gian đập niêu đất, kéo co.

Trẻ em trải nghiệm làm nghề chạm khắc gỗ

Đặc biệt, không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tinh hoa chạm khắc gỗ truyền thống và trải nghiệm nghề chạm khắc gỗ thu hút đông đảo thanh thiếu nhi, học sinh hưởng ứng, góp phần quảng bá nét đặc sắc của nghề thủ công mỹ nghệ Đồng Kỵ có từ bao đời nay.

Thông qua các hoạt động, Ngày hội góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương, từ di sản kiến trúc, nghệ thuật truyền thống đến nghề thủ công mỹ nghệ; đồng thời tạo cơ hội để các tầng lớp nhân dân giao lưu, trải nghiệm và cảm nhận sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa quê hương.

Đây cũng là dịp để phường Đồng Nguyên tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; khơi dậy niềm tự hào, ý thức tiếp nối mạch nguồn văn hóa trong thế hệ trẻ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, lành mạnh.

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