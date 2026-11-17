Đền ông Hoàng Mười﻿ toạ lạc tại làng Xuân Am (xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) được xây dựng từ thời Hậu Lê, thờ các vị phúc thần trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ của Việt Nam, trong đó nhân vật được thờ chính là ông Hoàng Mười. Năm 2019, Lễ hội Đền ông Hoàng Mười được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Sáng 17/11, lễ hội đền ông Hoàng Mười năm 2026 chính thức diễn ra tại xã Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An﻿). Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã tìm về ngôi đền để dâng hương, chiêm bái và cầu mong những điều tốt đẹp cho bản thân, gia đình.

Con đường chính dẫn vào đền trong những ngày này chật kín người về dâng hương, dâng lễ﻿.

Trong không khí trang nghiêm, từng dòng người nối nhau vào khu vực chính điện, khu vực mộ rồi thành kính dâng nén hương thơm lên Đức Thánh Hoàng Mười và các vị phúc thần được thờ phụng tại đền. Nhiều người đến đền cầu mong may mắn, sức khỏe, bình an, công việc thuận lợi và cuộc sống đủ đầy.

Ông Nguyễn Văn Đàn - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên (Trưởng Ban tổ chức lễ hội) - cho biết năm nay lễ hội diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/11 với nhiều hoạt động như lễ khai quang, lễ rước, lễ yết cáo, lễ cúng Đức Thánh, lễ đại tế, cùng các môn thể thao và trò chơi dân gian như kéo co, bóng chuyền nam, nữ. Để phục vụ du khách thuận tiện khi về với đền, Ban Quản lý đã bố trí bãi đỗ xe miễn phí, bố trí các cán bộ hướng dẫn, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, chèo kéo du khách.

Trong những ngày qua, hàng nghìn du khách thập phương đã về dâng lễ lên đền để cầu nguyện.

Rất nhiều ngựa giấy, mâm vàng lễ được du khách mua để dâng lên đền với giá từ 400.000-600.000 đồng, thậm chí là cả triệu đồng.

Theo tín ngưỡng dân gian, ngựa là lễ vật gắn với Đức Thánh Hoàng Mười, thể hiện lòng thành kính và ước nguyện được phù hộ, che chở.

Những con ngựa giấy được làm lễ trước khi đưa đi hoá vàng.

Những chú ngựa liên tiếp được đưa ra khu vực hoá vàng.

Đây không chỉ là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân, mà còn góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống.