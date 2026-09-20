Dòng người đổ về xem 'Mạch nguồn Kinh Bắc – Khát vọng vươn cao thời đại'

Dự chương trình, về phía đại biểu Trung ương có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Nguyễn Hòa Bình, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Dương Trung Ý, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, các cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện tổ chức quốc tế, các đối tác nước ngoài tại Việt Nam, các tỉnh, thành phố.

Về phía đại biểu thành phố Bắc Ninh có ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; ông Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành uỷ; bà Nguyễn Thị Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo thành phố, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; các đại biểu Quốc hội khóa XVI, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị địa phương cùng đông đảo Nhân dân thành phố Bắc Ninh theo dõi trực tiếp tại điểm cầu Quảng trường 3/2 và khán giả theo dõi qua truyền hình.

Những hình ảnh mà PV ghi nhận được tối ngày 19/9 tại quảng trường 3/2.

Đại biểu Trung ương có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng các đại biểu thành uỷ thành phố Bắc Ninh. (Ảnh NH)

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất với chủ đề “Mạch nguồn Kinh Bắc – Vươn cao thời đại”. (Ảnh NH)

Nhân dân thành phố Bắc Ninh háo hức theo dõi trực tiếp tại điểm cầu Quảng trường 3/2. (Ảnh NH)

Chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm 3 chương: “Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ”, “Bắc Ninh - Vươn cao thời đại” và “Bắc Ninh - Hòa nhịp cùng đất nước”. Với hình tượng chủ đạo “Cánh cửa thời đại”, thể hiện sự chuyển tiếp từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, đồng thời phản ánh quá trình phát triển của Bắc Ninh từ một tỉnh công nghiệp năng động trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. (Ảnh NH)

Chương trình có sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ được khán giả yêu mến như: Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh, NSND Thúy Hường, NSƯT Vũ Thắng Lợi, NSƯT Tân Nhàn, Đông Hùng… cùng các nghệ sĩ, diễn viên, vũ đoàn và lực lượng nghệ thuật của thành phố. (Ảnh NH)

Với những ca khúc mang đậm dấu ấn Kinh Bắc như Bắc Ninh - Kinh Bắc, Những cô gái quan họ, Thành phố miền quan họ, Bài ca Bắc Ninh, Tự hào Bắc Ninh, cùng các làn điệu dân ca Quan họ như Ai xuôi về, Hoa thơm bướm lượn, chương trình góp phần tái hiện vẻ đẹp văn hóa, con người và truyền thống của vùng đất Bắc Ninh, đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, hội nhập và khát vọng vươn cao của Bắc Ninh trong thời đại mới. (Ảnh NH)

Chương I - “Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ” đưa khán giả trở về với những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa của vùng đất Kinh Bắc. Bằng những giai điệu mang âm hưởng hào hùng, Bắc Ninh - Kinh Bắc hiện lên là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống văn hiến, nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa được bồi đắp qua hàng nghìn năm.

Bắc Ninh - Kinh Bắc hiện lên là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống văn hiến.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm 3 chương: “Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ”, “Bắc Ninh - Vươn cao thời đại” và “Bắc Ninh - Hòa nhịp cùng đất nước”. Với hình tượng chủ đạo “Cánh cửa thời đại”, thể hiện sự chuyển tiếp từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, đồng thời phản ánh quá trình phát triển của Bắc Ninh từ một tỉnh công nghiệp năng động trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại” đã tạo không khí rộn ràng, xúc động, lan tỏa niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Ninh, tiếp nối mạch nguồn văn hiến, vươn cao trong thời đại mới.

Khán giả xem trực tiếp tại quảng 3/2 phường Bắc Giang thành phố Bắc Ninh.

Bắc Ninh - Kinh Bắc hiện lên là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống văn hiến, nơi hội tụ những giá trị lịch sử.

Điểm nhấn của chương trình là những ca khúc mang đậm dấu ấn Kinh Bắc, các làn điệu dân ca Quan họ.

Hình ảnh người dân đến xem chương trình tối 19/9.

Khép lại chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa rực rỡ tại 2 điểm: Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang) và Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Vũ Ninh).

Với sự kết hợp giữa chất liệu văn hóa Kinh Bắc và âm nhạc đương đại, chương trình nghệ thuật đặc biệt không chỉ tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa được hun đúc qua hàng nghìn năm mà còn gửi gắm thông điệp về một thành phố Bắc Ninh mới đang kế thừa truyền thống, phát huy tiềm năng, mở ra những động lực phát triển và tự tin vươn cao cùng thời đại.