Tối nay (24/11), tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội) diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, dự kiến thu hút khoảng 50.000 đại biểu, khán giả.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dù chương trình đến 20h mới bắt đầu nhưng từ chiều cùng ngày, đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, có mặt từ sớm, xếp hàng chờ vào sân.

Nhiều nhóm bạn trẻ chủ động đến sớm để hoàn tất thủ tục, chờ đến lượt vào sân và lưu lại những hình ảnh trước khi chương trình bắt đầu.

Bạn Nhật My (22 tuổi, sinh viên tại Hà Nội) cho biết mong chờ chương trình trong nhiều ngày. Cô cùng nhóm bạn quyết định đến sân vận động từ sớm để chủ động thời gian làm thủ tục và chụp ảnh lưu niệm. “Em rất mong được trực tiếp xem chương trình nên đã sắp xếp đến sớm. Không khí ở đây khiến mọi người thêm hào hứng. Em muốn lưu lại những bức ảnh cùng bạn bè trước khi vào sân, bởi đây là một sự kiện văn hóa có quy mô lớn và mang ý nghĩa đặc biệt”, My chia sẻ.

Dù phải xếp hàng chờ kiểm tra an ninh, nhiều khán giả vẫn cảm thấy vui khi được cùng bạn bè tham gia một sự kiện có đông đảo người dân hưởng ứng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, dự kiến thu hút khoảng 50.000 đại biểu, khán giả.

Sự kiện là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Chương trình hướng tới tôn vinh những giá trị bền vững của văn hóa dân tộc, khẳng định vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thông qua các hoạt động nghệ thuật, sự kiện góp phần khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ, trao truyền và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.