Khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

Ngay từ sáng sớm, khu vực hồ Hoàn Kiếm đã tấp nập người dân và du khách. Thời tiết thuận lợi, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ lựa chọn dạo phố, tham quan các di tích và tìm hiểu những giá trị văn hóa truyền thống trong ngày nghỉ đặc biệt này.

Từ sớm, khu vực hồ Hoàn Kiếm đã tấp nập người dân và du khách.

Tại khu vực Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, nhiều gia đình tranh thủ thời gian nghỉ lễ để sum họp, đưa con nhỏ tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu về lịch sử, văn hóa dân tộc.

Gia đình bà Lê Thị Nguyên (phường Kiến Hưng, Hà Nội chụp ảnh lưu niệm Ngày Văn hóa Việt Nam.

Chia sẻ về ý nghĩa của ngày nghỉ lễ, bà Lê Thị Nguyên (phường Kiến Hưng, Hà Nội) cho rằng, Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp đặc biệt, vừa tạo thêm thời gian nghỉ ngơi cho người dân, vừa khuyến khích mỗi người quan tâm nhiều hơn đến các di tích, bảo tàng và những địa điểm lưu giữ giá trị văn hóa dân tộc.

Theo bà Nguyên, việc có thêm ngày nghỉ vào dịp cuối tháng 11 cũng giúp người dân có cơ hội thư giãn, sum họp gia đình, nhất là khi khoảng thời gian từ kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 đến Tết Dương lịch khá dài mà không có thêm ngày nghỉ lễ.

Gia đình anh Ngô Văn Trường bày tỏ sự phấn khởi khi có thêm một ngày nghỉ dành riêng cho văn hóa Ảnh: An Nhiên

Cùng chung niềm vui, vợ chồng anh Ngô Văn Trường và chị Đỗ Thu Trang (xã Ngọc Hồi, Hà Nội) bày tỏ sự phấn khởi khi có thêm một ngày nghỉ dành riêng cho văn hóa. Thay vì lựa chọn nghỉ ngơi tại nhà, gia đình anh chị quyết định đưa các con đến tham quan các di tích để các em có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với lịch sử, văn hóa dân tộc thông qua những trải nghiệm sinh động.

Không chỉ dành thời gian cho gia đình, vợ chồng anh Trường còn mong muốn giới thiệu những nét đẹp văn hóa Việt Nam đến những người bạn quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Khu vực trải nghiệm các trò chơi dân gian. Ảnh: An Nhiên

Ghi nhận trong buổi sáng cho thấy, dù lượng người tập trung về khu vực hồ Hoàn Kiếm khá đông, công tác phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường vẫn được triển khai đồng bộ, góp phần duy trì không gian tham quan an toàn, thuận tiện cho người dân và du khách.

Người dân chụp ảnh lưu niệm tại hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: An Nhiên

Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ mang đến thêm cơ hội nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động mà còn góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy ý thức trân trọng, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Từ những hoạt động tham quan, trải nghiệm thiết thực, văn hóa từng bước trở thành một phần gần gũi trong đời sống thường ngày, góp phần củng cố nền tảng tinh thần và phát huy sức mạnh nội sinh cho phát triển đất nước bền vững.