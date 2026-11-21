Những người di cư đã vào Mexico sáng sớm 20/11 và nhập vào một đoàn người di cư lớn hơn gồm gần 1.500 người được hình thành vào tuần trước và kể từ đó đã tách thành ít nhất hai nhóm di chuyển qua các cộng đồng phía nam Arriaga và Tonalá ở Chiapas.

Những người di cư nói với hãng tin Reuters rằng chính quyền địa phương đã buộc họ phải rời khỏi thị trấn Pijijiapan ở phía đông nam, nơi họ hy vọng sẽ được nghỉ ngơi trong hai ngày.

“Họ không quan tâm đến việc bọn trẻ mệt mỏi; họ đuổi hết chúng tôi ra ngoài, và chúng tôi phải tiếp tục đi bộ” -Emerson, một người đàn ông 26 tuổi đến từ Honduras chia sẻ khi đang đi cùng vợ và hai con gái 1 và 4 tuổi.

Dòng người di cư băng qua Mexico để đến Mỹ - Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đã nghĩ đến việc ở lại Mexico để làm việc… cho đến khi ông Donald Trump rời nhiệm sở” - Herson David Escalante, một công dân Honduras chia sẻ khi anh đang đi bộ trong đoàn người di cư mới.

Theo nguồn tin, đoàn người di cư mới này là nhóm người di cư thứ bảy vượt biên vào Chiapas (Mexico) trong năm nay. Bang này giáp với Guatemala và là điểm nhập cảnh quan trọng cho những người di cư đang trên đường đi về phía bắc hướng đến biên giới Mỹ.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tăng gấp đôi thuế quan đối với hàng hóa từ Mexico nếu chính quyền nước này không ngăn chặn đoàn người di cư. Đặc phái viên biên giới Mỹ Tom Homan đã kêu gọi chính phủ Mexico gửi quân đến biên giới Mỹ và biên giới phía nam với Guatemala.

Viện Di cư Quốc gia Mexico chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận liên quan đến đoàn người di cư mới này. Chính phủ Mexico cho biết những người di cư có giấy tờ hợp lệ có thể ở lại nước này, trong khi những người không có giấy tờ đầy đủ sẽ được chuyển đến cơ quan quản lý nhập cư để xem xét.