Tăng Ni, Phật tử tụng kinh cầu nguyện

Được biết, đều đặn mỗi ngày, trước mỗi buổi đón tiếp người dân chiêm bái, Tăng Ni, Phật tử tỉnh Nghệ An sẽ dành 30 phút để tụng các kinh Chuyển pháp luân, Vô ngã tướng, Từ bi, rồi trì chú Đại bi, Tiêu tai cát tường để nhắc lại lời dạy của Đức Phật cũng như cầu nguyện cho quốc thái dân an.

Trong những ngày qua, Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh đón tiếp hàng ngàn lượt người đến tham dự tụng kinh, chiêm bái và đảnh lễ Hộp đựng xá-lị Tháp Nhạn - bảo vật quốc gia nghìn năm tuổi đang được tôn trí nơi đây.

Hàng ngàn người dân xếp hàng ngay ngắn chờ vào chiêm bái

Theo thông tin của Ban Tổ chức, Hộp đựng xá-lị Tháp Nhạn - bảo vật quốc gia nghìn năm tuổi sẽ được được trưng bày rộng rãi để người dân chiêm ngưỡng cho đến hết ngày 24-11. Công chúng có thể tham quan, chiêm bái theo các khung giờ: buổi sáng, từ 8 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ; buổi tối từ 19 giờ đến 21 giờ 30 hàng ngày.

Bên cạnh hoạt động cung rước và chiêm bái, chương trình trà đàm với chủ đề “Từ hộp xá-lị Phật (Tháp Nhạn) đến Phật giáo xứ Nghệ ngày nay” sẽ diễn ra lúc 14 giờ 30 chiều ngày 23-11.

Hoạt động này sẽ góp phần giúp công chúng hiểu rõ hơn về các khái niệm xá-lợi Phật, lịch sử hình thành và phát triển của Phật giáo Châu Hoan xưa, cũng như lịch sử và giá trị của Hộp đựng xá-lị Phật (Tháp Nhạn) - bảo vật quốc gia được Nhà nước công nhận vào năm 2017.

Không gian trưng bày Hộp đựng xá-lị Tháp Nhạn - bảo vật quốc gia nghìn năm tuổi

Được biết, Lễ bế mạc và Đêm hội đoàn kết - Ánh sáng bình an sẽ được tổ chức lúc 18 giờ ngày 24-11, với nghi thức dâng đèn hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an cùng chương trình nghệ thuật “Hóa thân Phật muôn thuở sáng ngời”.

Một số hình ảnh ghi nhận: