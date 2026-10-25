Đông nghịt người xếp hàng 'săn mây' Ba Vì

Du khách chờ ngắm binh minh ló rạng trong biển mây tại Vườn Quốc gia Ba Vì sáng 24/10. Ảnh: Vườn Quốc gia Ba Vì.

Sáng 25/10, khu vực cổng Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội) đông nghịt người và phương tiện chờ mua vé tham quan. Dù trời chưa sáng, nhiều du khách đã có mặt từ 3h, nối hàng dài với mong muốn kịp lên núi săn mây, đón bình minh và ngắm hoa dã quỳ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Ngọc Anh (38 tuổi, ngụ phường Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết chị cùng hai con nhỏ xuất phát từ nhà lúc 2h sáng để đến Ba Vì vui chơi cuối tuần.

Khoảng 3h45, khi đến cổng vườn quốc gia, chị bắt gặp cảnh đông đảo du khách xếp hàng chờ mua vé giữa thời tiết mưa và sương mù dày đặc. Chị cũng hòa vào dòng người, chờ khoảng một giờ mới đến lượt.

Khung cảnh hàng nghìn du khách xếp hàng lúc 3h50' ngày 25/10. Ảnh: Ngọc Anh.

Theo chị Ngọc Anh, tình trạng đông đúc tại Ba Vì đã diễn ra liên tục trong những tuần gần đây. Vì vậy, gia đình chủ động chuẩn bị tâm lý từ trước, không quá sốt ruột khi phải chờ đợi.

Đây không phải lần đầu chị Ngọc Anh đến Ba Vì. Dù chuyến đi lần này không gặp được biển mây như mong đợi, chị cũng không quá tiếc nuối.

“Không phải lúc nào lên núi cũng gặp được mây. Tôi thường xuyên tham gia các chuyến thiện nguyện ở vùng cao phía Bắc nên đã có nhiều dịp ngắm biển mây. Lần này, thấy bạn bè hào hứng muốn đi, tôi đưa các con cùng tham gia cho vui”, chị chia sẻ.

Thời tiết sáng 25/10 tại Vườn Quốc gia Ba Vì mưa dày hạt, sương mù, nhưng vẫn có đông đảo du khách chờ "săn" mây. Ảnh: Ngọc Anh.

Trước đó, ngày 6/10, Vườn quốc gia Ba Vì thông báo điều chỉnh thời gian mở cửa bán vé, đón khách tham quan trong giai đoạn 5/10-13/12 để phục vụ mùa du lịch cuối năm. Từ thứ Hai đến thứ Năm, vườn mở cửa từ 5h đến 19h; riêng thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, thời gian đón khách được kéo dài từ 4h đến 20h.

Lịch mở cửa sớm vào những ngày cuối tuần tạo điều kiện cho du khách lên núi săn mây, đón bình minh. Đây cũng là một trong những lý do nhiều người tập trung tại cổng vườn quốc gia khi trời còn tối mịt để chờ mua vé.

Sáng 25/10, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Đỗ Hữu Thế, Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì, cho biết lượng du khách đổ về săn mây, ngắm hoa dã quỳ trong hai ngày cuối tuần (24-25/10) tăng mạnh so với tuần trước, ước đạt gần 20.000 lượt. Con số này tương đương lượng khách vào mùa hoa dã quỳ năm ngoái.

Theo ông, từ khoảng 3h sáng, nhiều du khách đã có mặt tại cổng vườn quốc gia, chờ mua vé để kịp lên núi săn mây và đón bình minh. Trong đó, phần lớn là các bạn trẻ, tranh thủ kỳ nghỉ cuối tuần để tận hưởng không khí trong lành và ngắm cảnh.

Lãnh đạo vườn quốc gia nhận định lợi thế gần trung tâm Hà Nội, chi phí tham quan hợp lý cùng cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn là những yếu tố khiến Ba Vì ngày càng được du khách ưa chuộng. Nhiều người thậm chí duy trì thói quen lên núi mỗi cuối tuần để thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Đặc biệt, thời điểm này, du khách có thể kết hợp săn mây, ngắm bình minh và thưởng ngoạn mùa hoa dã quỳ đang nở, thay vì chỉ tập trung vào một trải nghiệm. Tuy nhiên, ông Thế lưu ý việc săn mây phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, không phải chuyến đi nào cũng có thể bắt gặp biển mây như mong đợi.

Trước lượng khách tăng cao, Ban quản lý Vườn quốc gia Ba Vì đã huy động gần như toàn bộ nhân sự, với khoảng 60-70 người tham gia trực tiếp điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ cảnh quan.

Du khách chụp ảnh check-in mùa hoa dã quỳ năm nay. Ảnh: Vườn Quốc gia Ba Vì.

Theo ông Thế, năm nay, ý thức chấp hành quy định của du khách có nhiều chuyển biến tích cực. Ban quản lý tăng cường biển cảnh báo, tuyên truyền và bố trí nhân sự tại các khu vực trọng điểm nhằm ngăn chặn tình trạng bẻ cành, hái hoa, lạng lách, đánh võng hoặc vi phạm quy định về an toàn giao thông.

Đáng chú ý, ngay từ khu cổng vào, vườn quốc gia kiên quyết từ chối bán vé đối với người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm hoặc có hành vi gây mất an toàn giao thông. Những trường hợp cố tình vi phạm sau khi vào khu vực tham quan sẽ bị yêu cầu rời khỏi vườn.

Ông Thế cho biết đến nay chưa ghi nhận trường hợp du khách bị xử lý vì cố tình vi phạm các quy định trên. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, khu vực này xảy ra một số sự cố xe máy mất phanh khi xuống dốc. Các sự cố được ghi nhận ở mức độ nhẹ, không xuất phát từ hành vi lạng lách hay đánh võng.

Lãnh đạo vườn quốc gia đánh giá, dù công tác đón tiếp và quản lý khách trong mùa cao điểm tạo thêm áp lực cho nhân viên, lượng du khách đông đảo vẫn là tín hiệu tích cực đối với hoạt động du lịch Ba Vì.

"Đây là mùa du lịch vốn không phải cao điểm nhưng vẫn thu hút đông khách. Vì vậy, chúng tôi đều cố gắng đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho du khách", ông Thế chia sẻ.