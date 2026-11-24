Hòa chung không khí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, TP. Hà Nội) đã đón lượng lớn du khách thập phương đến tham quan.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành điểm hẹn văn hóa sôi động

Dòng xe liên tục vào Làng trong ngày 24.11

Việc miễn phí vé vào cửa trong ngày 24.11 đã tạo điều kiện để “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc anh em trở thành tâm điểm hội tụ của đông đảo người dân với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Ngay từ khu vực cổng chào mang biểu tượng 54 dân tộc Việt Nam, dòng người từ các gia đình trẻ, nhóm bạn cho đến những đoàn du khách cao tuổi nối dài tấp nập đổ về.

Khu vực xe điện ngay cổng Làng luôn tấp nập khách

Dòng chữ điện tử chạy ngang cổng chào thông báo về chương trình nghệ thuật mang tên “Bài ca kết đoàn” diễn ra tại làng dân tộc Ê Đê như một lời mời gọi mở đầu hành trình khám phá.

Tại khu vực bến đỗ bên trong khuôn viên, hệ thống xe điện liên tục hoạt động đưa từng lượt khách đến những không gian kiến trúc truyền thống đặc trưng.

Chương trình biểu diễn văn nghệ "Bài ca kết đoàn" do đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng biểu diễn

Sự háo hức hiện rõ trên gương mặt của các em nhỏ lần đầu được tận mắt chiêm ngưỡng không gian văn hóa đa sắc màu, cùng niềm vui của các bậc phụ huynh khi tận dụng kỳ nghỉ cuối tuần để gắn kết gia đình.

Trong khuôn khổ chương trình "Bài ca kết đoàn", đồng bào các dân tộc mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật dân gian đặc sắc, tái hiện sinh động những nét đẹp trong đời sống văn hóa và sinh hoạt cộng đồng.

Giữa không gian gần gũi với thiên nhiên, những điệu múa khăn, múa hoa ban uyển chuyển của đồng bào Thái với từng động tác mềm mại hòa quyện cùng sắc màu trang phục truyền thống đã thu hút sự chú ý của đông đảo người xem.

Khách thích thú trải nghiệm hoạt động văn hóa tại Làng

​Không khí ngày hội càng thêm sôi động tại không gian sinh hoạt văn hóa đậm chất Tây Nguyên ở làng dân tộc Ê Đê.

Dưới tán dù bạt rộng lớn giữa thảm cỏ xanh mướt, các nghệ nhân và đồng bào Ê Đê trong bộ trang phục truyền thống đã trình diễn những điệu múa xoang uyển chuyển, hòa nhịp cùng tiếng trống và âm vang trầm hùng của dàn cồng chiêng.

Mỗi tiết mục không chỉ giới thiệu nét đẹp riêng của từng dân tộc mà còn góp phần tôn vinh sự đa dạng, thống nhất của nền văn hóa Việt Nam.

Đông đảo người dân đến dự các hoạt động tại Làng

​Không chỉ dừng lại ở việc thưởng lãm các làn điệu dân ca, dân vũ từ hàng ghế khán giả, du khách còn có cơ hội trực tiếp hòa mình vào các hoạt động giao lưu, trải nghiệm sinh hoạt cộng đồng để hiểu thêm về phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước.

Sức hấp dẫn của chuỗi hoạt động trình diễn và tương tác dân gian khiến khu vực khán đài luôn đông kín.

Từ người lớn tuổi đến các bạn trẻ đều chăm chú theo dõi từng nhịp chiêng, điệu múa.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam không chỉ mang lại những trải nghiệm văn hóa đa dạng cho công chúng, mà còn góp phần đưa di sản văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống, lan tỏa niềm tự hào và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.