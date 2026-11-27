Tối 26/11, Hậu Hoàng đăng tải thông tin về tình trạng sức khỏe, kèm hình ảnh nằm trên giường bệnh truyền dịch và những vết bầm tím trên tay, chân. Theo chia sẻ của nữ YouTuber, cô nhận tin mắc bệnh cách đây hai ngày.

Vốn quen thuộc với khán giả qua hình ảnh vui vẻ, hài hước, Hậu Hoàng thừa nhận bản thân chưa lấy lại được tinh thần sau khi nghe bác sĩ thông báo. Cô bày tỏ sự bàng hoàng khi căn bệnh từng biết đến qua phim ảnh nay trở thành điều mình phải đối diện.

Hậu Hoàng thông báo mắc ung thư máu ở tuổi 31. Ảnh: FBNV

“Ngày xưa xem phim Hàn Quốc, thấy diễn viên trong phim hay bị bệnh máu trắng, vậy mà tới một ngày chính mình lại nghe bác sĩ nói vậy”, Hậu Hoàng chia sẻ.

Nữ YouTuber cho biết cảm xúc hiện còn hỗn độn, chưa biết phải đối mặt với bệnh tật và vực dậy tinh thần như thế nào. Những ngày qua, cô khóc nhiều, ngay cả khi viết những dòng thông báo với khán giả cũng không kìm được nước mắt.

Trong lúc khó khăn, Hậu Hoàng mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, động viên của mọi người để có thêm nghị lực cho chặng đường phía trước. Cô cũng tự nhủ phải cố gắng và nhắn nhủ khán giả quan tâm, giữ gìn sức khỏe.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời hỏi thăm từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Bạn bè, khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước thông tin sức khỏe của nữ YouTuber, đồng thời gửi lời chúc cô kiên trì điều trị, sớm ổn định tinh thần.

Trong số những nghệ sĩ để lại bình luận, ca sĩ Hòa Minzy động viên Hậu Hoàng đón nhận tình yêu thương của mọi người để có thêm sức mạnh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hiện Hậu Hoàng chưa công bố cụ thể về thể bệnh cũng như phác đồ điều trị trong thời gian tới.

Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô từng theo học Học viện Tài chính trước khi theo đuổi công việc sáng tạo nội dung và hoạt động nghệ thuật.

Nữ YouTuber được nhiều khán giả biết đến qua các video nhạc chế như “Chị em cây khế”, “Tuổi thơ tôi”, “Sức mạnh của sao đỏ”… Lối thể hiện hài hước cùng khả năng vũ đạo giúp cô tạo dấu ấn riêng trên mạng xã hội.

Năm 2020, Hậu Hoàng tham gia chương trình “Sao nhập ngũ”. Sự hồn nhiên, tinh thần nỗ lực và những tình huống hài hước trong quá trình trải nghiệm môi trường quân đội giúp cô nhận được sự yêu mến của khán giả.

Đến năm 2024, cô tiếp tục thử sức tại “Chị đẹp đạp gió”, thể hiện khả năng vũ đạo và phong cách trình diễn giàu năng lượng. Sau khi dừng chân ở tập 11, Hậu Hoàng vẫn tham gia các hoạt động biểu diễn, giao lưu cùng những nghệ sĩ trong chương trình.