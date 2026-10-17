Đồng nghiệp tiết lộ câu chuyện cảm động về Tom Cruise

Theo MyDaily, mới đây, nữ diễn viên Melissa George đã chia sẻ trên mạng xã hội những kỷ niệm đáng nhớ khi có cơ hội làm việc cùng Tom Cruise trong quá trình thực hiện một phần phim thuộc thương hiệu Mission: Impossible.

Melissa George cho biết dù vai diễn của cô cuối cùng bị loại bỏ sau khi kịch bản được chỉnh sửa, trải nghiệm làm việc cùng ngôi sao Hollywood vẫn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Melissa George đã chia sẻ trên mạng xã hội những kỷ niệm đáng nhớ khi có cơ hội làm việc cùng Tom Cruise.

"Chỉ riêng việc được tham gia loạt phim Mission: Impossible đã là một vinh dự lớn đối với tôi. Sau đó, kịch bản thay đổi và vai diễn của tôi bị cắt bỏ. Tuy nhiên, tôi đã có cơ hội làm việc cùng Tom và tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc kỳ diệu mà anh ấy tạo ra trên phim trường", nữ diễn viên chia sẻ.

Đáng chú ý, Melissa George còn kể lại câu chuyện cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Tom Cruise dành cho những người làm việc cùng mình. Theo nữ diễn viên, trong thời gian ghi hình, cô lưu trú tại London và phải mất khoảng hai tiếng rưỡi để di chuyển đến phim trường.

Khi biết lịch trình đi lại khá vất vả của đồng nghiệp, Tom Cruise đã chủ động đưa ra một đề nghị bất ngờ. "Lúc đó, tôi ở London và phải mất khoảng hai tiếng rưỡi để đi đến phim trường. Khi biết chuyện, Tom nói rằng nếu tôi đến Battersea, anh ấy sẽ đưa tôi đến trường quay bằng trực thăng", Melissa George nhớ lại.

Nhờ sự giúp đỡ này, thời gian di chuyển của nữ diễn viên được rút ngắn đáng kể, từ khoảng hai tiếng rưỡi xuống chỉ còn 16 phút. "Anh ấy thực sự là một người rất tốt bụng và hào phóng", Melissa George bày tỏ sự biết ơn.

Không dừng lại ở đó, ngôi sao Mission: Impossible còn có những hành động tinh tế dành cho các con của Melissa George. Nữ diễn viên kể rằng cô phải để các con ở Paris để sang Anh làm việc cùng Tom Cruise. Khi biết những đứa trẻ rất hâm mộ mình, nam tài tử đã đề nghị gọi điện trực tiếp để trò chuyện.

"Tôi nói với Tom rằng các con tôi là người hâm mộ cuồng nhiệt của anh ấy. Tom lập tức bảo hãy gọi điện đánh thức bọn trẻ", Melissa George kể.

Tuy nhiên, khi nữ diễn viên giải thích rằng lúc đó đã là nửa đêm và các con có lẽ đang ngủ, Tom Cruise nhanh chóng đưa ra một phương án khác.

"Anh ấy nói: 'Vậy tôi sẽ quay một đoạn video dành cho các con của cô'. Sau đó, Tom đã ghi hình ngay tại chỗ, gọi chính xác tên từng đứa trẻ và gửi lời chào đến chúng", cô chia sẻ.

Theo Melissa George, nam tài tử đã trực tiếp sử dụng điện thoại để ghi lại đoạn video với thái độ thân thiện, gần gũi, khiến cô vô cùng xúc động. Đặc biệt, nữ diễn viên còn nhắc đến một sự việc xảy ra khi con trai cô bị ngã và gặp chấn thương.

Theo Melissa George, nam tài tử đã trực tiếp sử dụng điện thoại để ghi lại đoạn video với thái độ thân thiện, gần gũi, khiến cô vô cùng xúc động.

Khi biết đồng nghiệp cần nhanh chóng trở về bên con, Tom Cruise đã tìm mọi cách hỗ trợ, thậm chí đề nghị bố trí máy bay để cô có thể trở lại Pháp sớm nhất.

"Tom đã đề nghị cung cấp cả một chiếc máy bay đến Pháp để tôi có thể nhanh chóng về với con", Melissa George cho biết.

Dù vậy, do điều kiện thời tiết không thuận lợi, nữ diễn viên cuối cùng phải lựa chọn di chuyển gấp bằng tàu cao tốc Eurostar thay vì sử dụng máy bay như đề xuất.

"Tôi buộc phải vội vàng lên tàu Eurostar vì thời tiết xấu, nhưng sự hào phóng của Tom thực sự khiến tôi vô cùng xúc động", cô bày tỏ.

Những câu chuyện được Melissa George chia sẻ cho thấy một khía cạnh khác của Tom Cruise phía sau hình ảnh ngôi sao hành động nổi tiếng trên màn ảnh.

Những câu chuyện được Melissa George chia sẻ cho thấy một khía cạnh khác của Tom Cruise.

Dù là tên tuổi hàng đầu Hollywood, nam diễn viên vẫn dành sự quan tâm đến những khó khăn trong công việc và cuộc sống của đồng nghiệp. Với Melissa George, những hành động ấy đã trở thành kỷ niệm đặc biệt, dù cơ hội xuất hiện trong bộ phim của cô cuối cùng không thành hiện thực.