Đồng nghiệp nhắn 'Chồng chị vắng nhà, em sang giúp', tới nơi tôi giật mình khi thấy chị với 2 con

Tôi năm nay 30 tuổi, đã kết hôn và có gia đình riêng. Nhìn bên ngoài, cuộc sống của tôi không đến mức quá khó khăn, nhưng những mâu thuẫn với mẹ chồng cùng sự bất lực của chồng khiến tôi nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn.

Tôi từng tưởng tượng nếu rời khỏi cuộc hôn nhân này, tôi sẽ đưa con ra ngoài sống, tự mình nuôi dạy con và không còn phải chịu đựng những chuyện khiến bản thân mệt mỏi mỗi ngày.

Thế nhưng, một chuyện xảy ra cách đây một tuần lại khiến tôi bắt đầu do dự.

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Tôi có một chị đồng nghiệp hơn mình vài tuổi, hai chị em khá thân thiết, nhà cũng ở gần nhau nên thỉnh thoảng vẫn qua lại. Chị đã có hai con, chồng làm công việc thường xuyên phải đi công tác xa. Tôi biết hoàn cảnh của chị không dễ dàng, nhưng trước đây chỉ nghĩ rằng vợ chồng ai cũng có những lúc bận rộn, chỉ cần cố gắng một chút là mọi chuyện sẽ ổn.

Cho đến khoảng 10 giờ tối hôm ấy, khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ, điện thoại bất ngờ nhận được tin nhắn của chị.

“Chồng chị vắng nhà rồi, em sang giúp chị gấp”.

Tôi nhìn dòng tin nhắn mà thấy khó hiểu. Đã muộn thế này, không biết chị gặp chuyện gì mà phải gọi tôi sang ngay lập tức. Bình thường, dù có việc cần nhờ, chị cũng thường nhắn trước hoặc hỏi tôi có tiện không, chứ chưa bao giờ vội vàng như vậy.

Tôi lập tức gọi điện cho chị. Đầu dây bên kia, giọng chị có vẻ cuống quýt, chỉ nói: “Em cứ sang đây đi, đến nơi chị nói chuyện. Bây giờ chị đang gấp lắm”.

Nghe giọng chị, tôi biết chắc chắn có chuyện không bình thường. Tôi vội nói với chồng trông con giúp mình rồi khoác áo đi sang nhà chị.

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Vừa bước vào cửa, tôi đã giật mình trước cảnh tượng bên trong.

Chị mặc nguyên bộ quần áo ngủ, mái tóc rối bù, gương mặt phờ phạc, hai mắt thâm quầng. Chị vốn là người khá chỉn chu, dù đi làm hay ở nhà cũng thường gọn gàng, tươi tắn. Vậy mà chỉ sau một tuần nghỉ làm, nhìn chị như đã trải qua một khoảng thời gian dài kiệt sức.

Chưa kịp hỏi han, chị đã vội vàng chỉ vào đứa con đang nằm trên giường rồi nói: “Em trông giúp chị bé một lúc nhé. Chị phải đưa thằng anh lớn đi viện ngay, thằng bé sốt cao rồi co giật”.

Nghe đến đó, tôi hoảng hốt.

Tôi chưa từng chứng kiến một đứa trẻ bị sốt cao co giật nên cũng không biết phải phản ứng thế nào. Chị vừa nói vừa cuống cuồng chuẩn bị đồ đạc, liên tục kiểm tra con rồi vội vã đưa đứa lớn đi viện. Tôi chỉ kịp gật đầu nhận lời, dặn chị đi cẩn thận, còn mình ôm đứa bé đứng nhìn theo.

Cánh cửa đóng lại, căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh. Tôi bế đứa nhỏ trong tay, vừa dỗ dành vừa nhìn quanh căn nhà còn ngổn ngang đồ đạc. Có lẽ chị đã quá bận rộn nên chưa kịp dọn dẹp. Trên bàn còn những món đồ sinh hoạt, trong bếp vẫn có việc chưa làm xong, đồ chơi của hai đứa trẻ nằm rải rác khắp phòng.

Tôi ngồi đó một lúc lâu, trong lòng vừa lo cho đứa trẻ đang ở bệnh viện, vừa thương chị đồng nghiệp của mình.

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Sáng hôm sau khi nhờ được người chăm con trong viện, chị về nhà lấy ít đồ rồi mới kể cho tôi.

Chồng chị đã đi công tác gần một tháng và vẫn chưa về. Suốt thời gian ấy, một mình chị xoay xở với hai đứa con, vừa chăm sóc chúng, vừa lo cơm nước, giặt giũ và đủ thứ việc không tên. Chị còn phải xử lý những công việc cá nhân, nhưng phần lớn thời gian đều xoay quanh hai đứa trẻ.

Bình thường, chị vẫn cố gắng duy trì nhịp sinh hoạt như mọi ngày. Thế nhưng, khi một đứa trẻ bị ốm, mọi thứ lập tức trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Đứa lớn sốt cao giữa đêm, tình trạng lại khiến chị hoảng sợ, trong khi đứa nhỏ cũng cần người chăm nom. Nếu đưa cả hai đi viện, chị không biết phải xoay xở thế nào. Nếu để đứa nhỏ ở nhà một mình thì càng không thể. Cuối cùng, chị chỉ có thể gọi điện nhờ tôi sang trông con giúp để kịp đưa đứa lớn đi cấp cứu.

Chị kể lại bằng giọng mệt mỏi, đôi lúc còn cười bảo rằng những ngày chồng vắng nhà, chị chẳng có thời gian để nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Có những đêm con quấy khóc, chị thức trắng. Sáng hôm sau vẫn phải tiếp tục làm những việc cần làm, dù người đã rã rời.

Tôi nghe mà không biết nên an ủi chị thế nào.

Tôi thương chị, nhưng đồng thời cũng thấy sợ khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình.

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Thực ra, tôi đã có ý định ly hôn từ khá lâu. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng thường xuyên căng thẳng. Có những chuyện nhỏ nhặt trong sinh hoạt cũng có thể trở thành nguyên nhân khiến hai bên bất hòa. Tôi cảm thấy mình không được thấu hiểu, còn những lời góp ý của tôi nhiều khi chẳng được ai coi trọng.

Điều khiến tôi thất vọng hơn cả là chồng tôi khá nhu nhược. Anh không có khả năng kiếm tiền tốt, cũng chưa thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình về mặt kinh tế. Mỗi khi tôi và mẹ chồng xảy ra mâu thuẫn, anh thường chọn cách im lặng hoặc khuyên tôi nhịn cho qua chuyện, thay vì đứng ra giải quyết vấn đề.

Nhiều lần tôi cảm thấy mình như đang phải tự chịu đựng mọi thứ trong cuộc hôn nhân này. Tôi từng nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng thà ly hôn còn hơn. Tôi có thể đi làm, tự nuôi con, không phải sống trong cảnh ngày nào cũng lo lắng vì những mâu thuẫn gia đình.

Nhưng có một điều khiến tôi chưa thể dứt khoát, đó là con.

Dù chồng tôi không giỏi kiếm tiền và đôi khi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ vợ trước những mâu thuẫn với mẹ mình, anh vẫn là người cha rất quan tâm đến con. Anh chăm con, chơi với con, để ý đến những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt của con. Khi tôi mệt mỏi, anh vẫn có thể thay tôi trông con để tôi nghỉ ngơi. Những điều ấy khiến tôi không thể phủ nhận rằng con vẫn nhận được sự chăm sóc và tình cảm từ bố.

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Tôi từng tự nhủ rằng chỉ cần mình cố gắng kiếm tiền, sau khi ly hôn vẫn có thể cho con một cuộc sống đầy đủ. Tôi có thể tự chăm sóc con, dành thời gian cho con và không còn phải chịu những áp lực từ phía nhà chồng.

Thế nhưng, sau khi chứng kiến hoàn cảnh của chị đồng nghiệp, tôi mới nhận ra mình đã nghĩ mọi chuyện đơn giản hơn thực tế rất nhiều.

Sau chuyện của chị, tôi lại chùn bước.

Tâm sự từ độc giả maithuy...