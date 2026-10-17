Đồng nghiệp hé lộ hôn nhân hiện tại của Song Joong Ki và vợ ngoại quốc

Song Joong Ki là nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Hậu Duệ Mặt Trời, Vincenzo, Cậu Út Nhà Tài Phiệt...

Sau khi kết hôn với cựu diễn viên người Anh Katie Louise Saunders, Song Joong Ki có cuộc sống gia đình kín tiếng, thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ con.

Mới đây, cuộc sống của Song Joong Ki và gia đình tại Ý thu hút sự chú ý khi nữ MC Choi Hwa Jung tiết lộ món quà đặc biệt do nam diễn viên gửi tặng.

Song Joong Ki và vợ. (Ảnh OSEN)

Cụ thể, Choi Hwa Jung đăng tải video mới trên kênh YouTube cá nhân. Trong lúc hướng dẫn làm món trứng kiểu Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish eggs), Choi Hwa Jung sử dụng dầu ô liu để pha chế nước sốt. Tại đây, cô bất ngờ tiết lộ đây là món quà Song Joong Ki tặng mình.

Nữ MC hào hứng chia sẻ: "Đây là dầu ô liu Song Joong Ki tặng tôi. Cậu ấy nói rằng đây là dầu ô liu được thu hoạch lần đầu tiên tại Ý bởi chính mình và vợ. Cả hai đã cùng nhau thu hoạch. Món quà này thực sự rất quý giá".

Không chỉ tiết lộ câu chuyện phía sau món quà, Choi Hwa Jung còn khiến khán giả chú ý khi chia sẻ chi tiết liên quan đến hai con của Song Joong Ki và Katie. Trên bao bì đựng chai dầu ô liu có hình minh họa hai em bé đang đứng trên một chiếc thang. Theo lời nữ MC, hình vẽ này chính là hai con của nam diễn viên.

Chỉ vào hình minh họa, Choi Hwa Jung cho biết Song Joong Ki nói với cô rằng hai em bé trong tranh là các con của anh. Nữ MC bày tỏ sự trân trọng với món quà và tiết lộ cô thường chỉ sử dụng loại dầu ô liu này khi bụng đói. Tuy nhiên, lần này, cô quyết định dùng nguyên liệu đặc biệt để chế biến món ăn ngay trong video. Choi Hwa Jung cũng nhận xét dầu ô liu có hương thơm khác biệt.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi hé lộ thêm một góc nhỏ trong cuộc sống gia đình của Song Joong Ki và Katie tại Ý. Việc nam diễn viên cùng vợ tự tay thu hoạch ô liu cũng cho thấy một hoạt động đời thường của cặp đôi bên ngoài công việc nghệ thuật.

Choi Hwa Jung tiết lộ về cuộc sống hạnh phúc của Song Joong Ki bên vợ và 2 con. (Ảnh OSEN)

Song Joong Ki kết hôn với Katie Louise Saunders vào năm 2023. Cùng thời điểm công bố hôn nhân, nam diễn viên thông báo bà xã đang mang thai con đầu lòng. Cặp đôi sau đó chào đón con trai đầu tiên. Đến tháng 11/2024, gia đình tiếp tục đón con gái tại Rome, Ý.

Khi thông báo tin vui, Song Joong Ki từng chia sẻ trên trang dành cho người hâm mộ rằng anh đang ở Rome và vô cùng biết ơn khi gia đình có thêm thành viên mới. Nam diễn viên cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi con gái chào đời khỏe mạnh.

Sau khi trở thành cha của hai con, Song Joong Ki từng được bắt gặp xuất hiện cùng gia đình. Anh từng gây chú ý khi cùng vợ đẩy xe nôi đi dạo trên đường phố. Trong buổi phỏng vấn quảng bá bộ phim Bogota, nam diễn viên còn chủ động cho phóng viên xem ảnh con gái và hài hước thừa nhận bản thân trở nên quá mê con.