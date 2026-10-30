Đồng NDT tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2022 so với USD

Đồng NDT tại một ngân hàng ở Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại thị trường Trung Quốc, vào lúc 15 giờ 49 phút ngày 30/10 giờ Việt Nam, đồng NDT giao dịch ở mức 6,6550 NDT/USD, mức cao nhất kể từ ngày 6/6/2022.

Đồng tiền Trung Quốc đang hướng tới tuần tăng giá thứ năm liên tiếp và tháng tăng thứ tư liên tiếp. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, NDT đã tăng 5% so với USD, được hỗ trợ bởi hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ của Trung Quốc.

Tuy nhiên, đồng nội tệ mạnh lên cũng đặt ra thách thức đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, bởi giá trị lượng USD mà họ nắm giữ sẽ giảm khi quy đổi sang NDT. Vì vậy, các doanh nghiệp này đang đẩy mạnh bán USD và tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá, qua đó tạo thêm sức ép tăng giá đối với đồng NDT.

Trong khi đó, đồng USD giảm giá theo đà đi xuống của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ trong phiên 30/10, khi làn sóng bán tháo mới đối với cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) khiến các nhà đầu tư tìm đến những tài sản an toàn.

Các nhà phân tích của ngân hàng OCBC nhận định, tăng trưởng kinh tế Mỹ duy trì khả năng chống chịu và lạm phát vẫn ở mức cao có thể hỗ trợ đồng USD trong ngắn hạn, nhưng điều đó không nhất thiết làm gián đoạn xu hướng tăng giá của NDT.

Trong phiên giao dịch cùng ngày, chỉ số USD Index, đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, giảm 0,147% xuống 101,73 điểm.

Tính từ đầu tuần, trên thị trường trong nước, đồng NDT đã tăng 0,2% so với USD và tăng 0,7% từ đầu tháng. Trong khi đó, đồng NDT giao dịch trên thị trường quốc tế đạt mức 6,6557 NDT/USD, tăng khoảng 0,02% trong phiên giao dịch 30/10 tại châu Á.