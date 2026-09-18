Đồng NDT chạm mức cao nhất kể từ năm 2022

Đồng NDT của Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phiên 18/9, đồng NDT giao dịch ở nước ngoài tăng tới 0,1% lên mức 6,6967 NDT đổi 1 USD, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Đà tăng này diễn ra sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương) nâng tỷ giá tham chiếu hàng ngày trong phiên thứ 8 liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 2023.

Việc PBoC liên tục nâng tỷ giá tham chiếu cho thấy cơ quan này không phản đối việc đồng NDT mạnh lên, trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mỹ. Tuy nhiên, PBoC vẫn duy trì tỷ giá tham chiếu hằng ngày ở mức thấp hơn so với tỷ giá thực tế trên thị trường, cho thấy cơ quan này ưu tiên đà tăng giá từ từ, thay vì để đồng NDT tăng mạnh và đột ngột.

Ông Khoon Goh, Trưởng bộ phận nghiên cứu khu vực châu Á tại tập đoàn ngân hàng ANZ cho rằng nhiều khả năng đồng NDT sẽ tiếp tục tăng giá, nếu xu hướng điều chỉnh tỷ giá tham chiếu gần đây được duy trì.

Đồng NDT đang hướng tới quý tăng giá thứ 7 liên tiếp, trở thành một trong những đồng tiền có mức tăng cao nhất châu Á trong năm nay, khi xuất khẩu tăng vọt cùng dòng vốn chuyển đổi mạnh mẽ của Trung Quốc hỗ trợ đà tăng giá này.

Đà tăng của đồng NDT vẫn được duy trì ngay cả khi kỳ vọng ngày càng tăng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất đã đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD lên cao, qua đó khiến chênh lệch lợi suất giữa Trung Quốc và Mỹ nới rộng lên mức kỷ lục./.