Đông Nam bộ giảm mưa, ĐBSCL mưa từ đêm đến sáng

Một đoạn đường ở khu vực xã Hóc Môn, TPHCM ngập nước sau trận mưa lớn. Ảnh minh họa: NGUYỄN TÂN

Dự báo ngày 20-9, mưa tại Nam bộ có lúc gián đoạn, sau đó tăng dần về chiều. Các chuyên gia nhận định Nam bộ tiếp tục nằm trong chuỗi ngày có mưa khá nhiều do tác động của gió mùa Tây Nam kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới duy trì đến khoảng ngày 25-9.

Theo cơ quan khí tượng, hiện ở khu vực Nam Biển Đông đang xuất hiện một vùng nhiễu động, có xu hướng dịch chuyển về phía đất liền Nam Trung bộ.

Ở miền Bắc, ngày 19-9, Hà Nội tạnh ráo và oi nóng, trưa chiều có nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 33 độ C. Các chuyên gia nhận định miền Bắc đang chuyển sang hình thái ít mưa đến khoảng ngày 23-9. Từ chiều tối 23-9, miền Bắc có khả năng có mưa rào và dông diện rộng, nền nhiệt giảm nhẹ.