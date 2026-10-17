Đông Nam Á trước thách thức lớn về bệnh tim mạch

Tăng cường hợp tác khu vực, chia sẻ tri thức và nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe được xem là những giải pháp quan trọng nhằm cải thiện sức khỏe tim mạch cho người dân.

Thông điệp trên được nhấn mạnh tại Hội nghị Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 30 (AFCC 2026), diễn ra từ ngày 15–18/10 tại Brunei Darussalam, quy tụ hơn 700 nhà khoa học, bác sĩ và chuyên gia tim mạch đến từ các quốc gia ASEAN và nhiều nước trên thế giới.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á (AFC), cho rằng dù có sự khác biệt về kinh tế, văn hóa và hệ thống y tế, các quốc gia trong khu vực đều phải đối mặt với thách thức chung là gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn.

Theo GS.TS Phạm Mạnh Hùng, không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết toàn bộ những thách thức này. Hợp tác khu vực, chia sẻ tri thức và tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe chính là chìa khóa để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Trên cương vị Chủ tịch AFC, ông nhấn mạnh vai trò của việc chia sẻ tri thức, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường nghiên cứu đa quốc gia và thúc đẩy tiếp cận công bằng với các tiến bộ y học.

Đoàn đại biểu Việt Nam do GS.TS. Phạm Mạnh Hùng dẫn đầu tham dự Hội nghị Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 30 (AFCC 2026) tại Brunei. Ảnh: BTC

Gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí The Lancet Public Health năm 2025, dựa trên dữ liệu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu (GBD 2021), 10 quốc gia ASEAN có khoảng 36,8 triệu người mắc bệnh tim mạch trong năm 2021. Cùng năm, bệnh tim mạch gây ra khoảng 1,66 triệu ca tử vong.

Đáng chú ý, số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990. Những yếu tố nguy cơ hàng đầu gồm tăng huyết áp, chế độ ăn không lành mạnh, ô nhiễm không khí, rối loạn lipid máu và hút thuốc lá. Béo phì, đái tháo đường cũng đang nổi lên như những thách thức lớn đối với công tác phòng, chống bệnh tim mạch trong khu vực.

Những con số này cho thấy bệnh tim mạch không chỉ là vấn đề y tế mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng cuộc sống, năng suất lao động và sự phát triển bền vững của các quốc gia.

Già hóa dân số, đô thị hóa và những thay đổi trong lối sống khiến việc kiểm soát bệnh tim mạch ngày càng phức tạp. Trong khi đó, sự chênh lệch về điều kiện kinh tế và năng lực hệ thống y tế giữa các quốc gia tạo ra khoảng cách trong khả năng dự phòng, phát hiện sớm và điều trị bệnh.

Trước thực tế này, GS.TS Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác khu vực, không chỉ trong phát triển khoa học mà còn trong thực hiện trách nhiệm chung đối với sức khỏe cộng đồng. Các ưu tiên được đặt ra gồm chia sẻ tri thức, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường nghiên cứu đa quốc gia và thúc đẩy khả năng tiếp cận công bằng với những tiến bộ y học.

GS.TS. Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch AFC nhiệm kỳ 2025–2027, phát biểu tại Lễ khai mạc AFCC 2026. Ảnh: BTC

Tim mạch Việt Nam ngày càng chủ động hội nhập

Tại AFCC 2026, nhiều chuyên gia Việt Nam tham gia với vai trò chủ tọa, báo cáo viên, chuyên gia thảo luận và đánh giá nghiên cứu khoa học. Các bác sĩ đóng góp chuyên môn trong nhiều lĩnh vực như tăng huyết áp, bệnh động mạch vành, suy tim, siêu âm tim, tim bẩm sinh, can thiệp tim mạch và hình ảnh học hiện đại.

Sự hiện diện tích cực của các chuyên gia Việt Nam tại diễn đàn quốc tế phản ánh bước trưởng thành của ngành tim mạch trong nước. Nếu trước đây, hội nhập quốc tế chủ yếu được nhìn nhận là cơ hội tiếp cận kiến thức và công nghệ tiên tiến, thì hiện nay, nhiều trung tâm tim mạch Việt Nam đã làm chủ các kỹ thuật phức tạp, triển khai nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm điều trị với đồng nghiệp quốc tế.

Các lĩnh vực như can thiệp động mạch vành phức tạp, thay van động mạch chủ qua ống thông, can thiệp bệnh tim cấu trúc, điều trị rối loạn nhịp và suy tim đang có những bước phát triển đáng kể.

Đặc biệt, việc Việt Nam có chi hội quốc tế thuộc ACC, cùng sự hợp tác ngày càng sâu rộng với ESC và các tổ chức tim mạch trong khu vực, tạo thêm nền tảng cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo và trao đổi chuyên môn.

Trong bối cảnh bệnh tim mạch tiếp tục là thách thức lớn đối với ASEAN, sự hợp tác giữa các quốc gia và việc chủ động hội nhập quốc tế sẽ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, cải thiện chất lượng chăm sóc và hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe tim mạch cho người dân.

Hội nhập quốc tế trong tim mạch không đơn thuần là sự hiện diện tại các hội nghị lớn hay đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo trong tổ chức chuyên môn. Giá trị cuối cùng phải được thể hiện qua chất lượng chăm sóc và sức khỏe của người dân.

Với vị thế và năng lực chuyên môn ngày càng được khẳng định, tim mạch Việt Nam đang có thêm cơ hội đóng góp vào những chương trình hợp tác khu vực, từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học đến xây dựng chiến lược dự phòng bệnh tim mạch.

Hội nghị AFCC 2026 diễn ra trong 4 ngày, với gần 40 phiên chuyên đề khoa học cùng các hội thảo thực hành và hoạt động nghiên cứu. Nội dung tập trung vào những tiến bộ mới trong chẩn đoán, dự phòng và điều trị bệnh tim mạch. Các chủ đề nổi bật gồm điều trị suy tim, hội chứng mạch vành, can thiệp tim mạch, bệnh van tim, tăng huyết áp, rối loạn nhịp, hình ảnh học tim mạch, y học chính xác và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Đặc biệt, nhiều phiên khoa học được phối hợp tổ chức với Hội Tim mạch châu Âu (ESC), Hội Tim mạch Hoa Kỳ (ACC), Hội Can thiệp Tim mạch Hoa Kỳ (SCAI) và các tổ chức chuyên ngành quốc tế. Đây là cơ hội để các bác sĩ trong khu vực cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận những tiến bộ mới của y học thế giới.