Người cao tuổi tập thể dục dưỡng sinh tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh minh họa: TTXVN

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) ngày 29/11, tỷ lệ sinh giảm và tuổi thọ tăng đang làm thay đổi cơ cấu dân số Đông Nam Á. Lực lượng lao động trẻ, dồi dào từng thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển đang dần thu hẹp, trong khi nhiều quốc gia chưa đạt mức thu nhập cao và hệ thống an sinh chưa sẵn sàng.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế bạc ở Kuala Lumpur ngày 11/11, Phó Quốc vương Malaysia Nazrin Shah cảnh báo quá trình chuyển đổi nhân khẩu học của khu vực diễn ra nhanh hơn nhiều so với phương Tây trước đây. Năm 2020, cứ khoảng 9 người dân Đông Nam Á có một người từ 60 tuổi trở lên. Đến năm 2050, nhóm này dự kiến chiếm khoảng 20% dân số. Theo ông, nhiều quốc gia ASEAN đang đối mặt với nghịch lý “già trước khi giàu”, trong khi thời gian chuẩn bị ngày càng thu hẹp.

Khoảng trống an sinh

Ông Albert Park, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), cho biết Singapore và Thái Lan hiện có tỷ lệ người cao tuổi cao nhất ASEAN. Tuy nhiên, những nước có dân số trẻ hơn cũng không thể chủ quan. Philippines thuộc nhóm có tỷ lệ người cao tuổi thấp nhất khu vực, nhưng mức sinh đã xuống dưới mức sinh thay thế, tức ngưỡng cần thiết để duy trì quy mô dân số nếu không tính đến di cư.

Thách thức lớn nằm ở khả năng bảo đảm thu nhập khi người dân bước vào tuổi già. Báo cáo năm 2024 của Viện ISEAS - Yusof Ishak tại Singapore nhận định phần lớn các quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á chưa có hệ thống hưu trí hoàn thiện và vận hành hiệu quả.

Mức độ bao phủ cũng chênh lệch đáng kể. Hơn 80% người từ 60 tuổi trở lên ở Thái Lan và Brunei được bao phủ bởi các chế độ hưu trí, trong khi tỷ lệ này tại Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào chưa đến 20%.

Trên toàn Đông Nam Á, chỉ 31,5% người cao tuổi nhận được một hình thức chi trả hưu trí định kỳ hoặc một lần, thấp hơn đáng kể so với mức 55,2% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và 77,3% ở Đông Á.

Tại Malaysia, ông Nathan Vytialingam, Chủ tịch Hiệp hội Lão hóa khỏe mạnh Malaysia, cho biết áp lực tài chính khiến người cao tuổi phải sử dụng tiền trong Quỹ Tiết kiệm dành cho người lao động (EPF), cơ chế tiết kiệm hưu trí bắt buộc của nước này. Các khoản vay mua nhà và chi phí giáo dục cho con cái chiếm phần lớn chi tiêu của nhiều hộ gia đình, khiến nguồn tích lũy dành cho tuổi già bị hạn chế.

Cơ hội từ kinh tế bạc

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng già hóa dân số không nhất thiết làm chệch hướng phát triển. Nhu cầu của người cao tuổi mở ra thị trường hàng hóa, dịch vụ và việc làm mới, thường được gọi là kinh tế bạc. Bản thân nhóm dân số này cũng còn nhiều khả năng đóng góp cho nền kinh tế.

ADB ước tính khai thác tiềm năng làm việc chưa được sử dụng của người cao tuổi có thể giúp GDP của một quốc gia tăng thêm tới 1,5%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa “lợi tức bạc” này, cần có những điều kiện hỗ trợ phù hợp.

Theo ông Park, đầu tư vào sức khỏe và kỹ năng trong suốt cuộc đời có thể giúp người cao tuổi tiếp tục làm việc nếu họ mong muốn. Già hóa khỏe mạnh gắn với sức khỏe tinh thần tốt hơn, năng suất cao hơn và khả năng duy trì việc làm. Chăm sóc dự phòng, bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, tiếp cận lương hưu và hỗ trợ chăm sóc dài hạn đều là những yếu tố then chốt.

Ông Vytialingam cũng đề nghị nhìn nhận già hóa rộng hơn khía cạnh y tế, bởi người cao tuổi sở hữu kiến thức, kinh nghiệm có thể truyền lại cho các thế hệ sau. Việc tiếp tục tham gia lao động giúp họ duy trì mục đích sống và khả năng sống độc lập.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Michael Hodin, Giám đốc điều hành Liên minh Toàn cầu về Lão hóa, đánh giá kinh tế bạc là một cơ hội thị trường tại châu Á. Đầu tư vào giáo dục, phát triển kỹ năng và tổ chức công việc linh hoạt có thể giúp người lao động tiếp tục làm việc lâu hơn với cường độ phù hợp, đồng thời mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và xã hội.

Việt Nam trước yêu cầu thích ứng sớm

Việt Nam cũng đang đứng trước yêu cầu tận dụng cơ hội dân số vàng đồng thời chuẩn bị cho một xã hội già hơn. Theo dự báo dân số giai đoạn 2024-2074 do Cục Thống kê công bố, ở phương án trung bình, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già từ năm 2034, khi người từ 65 tuổi trở lên chiếm 14% dân số. Thời kỳ cơ cấu dân số vàng dự kiến kết thúc vào năm 2036. Số người từ 60 tuổi trở lên được dự báo tăng từ 14,2 triệu năm 2024 lên 20,9 triệu năm 2034.

Sức ép không chỉ nằm ở số người cao tuổi gia tăng mà còn ở khả năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc. Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ngày 16/11/2026, tuổi thọ bình quân của người Việt Nam đạt khoảng 74 tuổi, nhưng thời gian sống khỏe mạnh chỉ khoảng 65 năm. Cả nước hiện có khoảng 220 cơ sở chăm sóc người cao tuổi, phục vụ khoảng 15.000 người, cho thấy yêu cầu mở rộng dịch vụ và nâng cao chất lượng sống khi về già.

Ở chiều ngược lại, già hóa cũng mở ra thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với người cao tuổi. Theo thông tin đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 21/10/2026, các lĩnh vực có tiềm năng gồm chăm sóc sức khỏe, nhà ở, dinh dưỡng, tài chính, bảo hiểm, du lịch, công nghệ hỗ trợ và phục hồi chức năng. Cùng với nhu cầu tiêu dùng, kinh nghiệm và kỹ năng tích lũy của người cao tuổi cũng có thể tiếp tục tạo ra giá trị nếu có công việc và điều kiện lao động phù hợp.

Định hướng này đã được đưa vào Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Trong giai đoạn 2025-2030, chiến lược đặt mục tiêu ít nhất 50% người cao tuổi có nhu cầu và khả năng lao động có việc làm; ít nhất 100.000 người được hỗ trợ hướng nghiệp, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp. Đây là cơ sở để gắn phát triển kinh tế bạc với việc phát huy năng lực của người cao tuổi.

Theo thông tin công bố ngày 16/11/2026, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đang xây dựng Đề án phát triển kinh tế bạc tại Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, dự kiến trình Bộ Chính trị trong quý I/2027. Định hướng được nhấn mạnh là phát triển thị trường phải đi cùng bảo đảm an sinh, tránh để dịch vụ thiết yếu vượt quá khả năng chi trả của người cao tuổi, nhất là nhóm yếu thế.

Từ thực tế này, bài toán của Việt Nam là vừa mở rộng hệ thống chăm sóc và bảo đảm thu nhập khi về già, vừa tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục làm việc theo sức khỏe và nguyện vọng. Chuẩn bị đồng thời những nền tảng đó sẽ quyết định khả năng chuyển tiềm năng kinh tế bạc thành lợi ích thiết thực cho người dân và nền kinh tế.