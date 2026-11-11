Đông Nam Á - Thị trường trọng điểm mới của gạo Thái Lan

Các nước trong ASEAN đã trở thành thị trường tiêu thụ chủ lực đối với gạo xuất khẩu của Thái Lan. Ảnh minh họa: Ngọc Quang-TTXVN

Các quốc gia láng giềng trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã trở thành thị trường tiêu thụ chủ lực đối với gạo xuất khẩu của Thái Lan, với lượng hàng xuất sang khu vực này tăng vọt 109% so với cùng kỳ năm ngoái trong 9 tháng kể từ đầu năm nay.

Cục trưởng Cục Ngoại thương (Bộ Thương mại Thái Lan), bà Arada Fuangtong cho biết xuất khẩu gạo của Thái Lan sang thị trường ASEAN đạt 1,25 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9/2026, chiếm hơn 25% tổng lượng gạo xuất khẩu của nước này.

Bà Arada lưu ý rằng tỷ trọng của ASEAN trong tổng lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan đã tăng từ 9,7% trong cùng kỳ năm ngoái lên 25,2% trong 9 tháng kể từ đầu năm nay. Trong đó, tổng lượng gạo xuất khẩu sang hai thị trường Malaysia và Philippines đã vượt quá 750.000 tấn.

Theo Cục trưởng Arada, Kuala Lumpur và Manila đã trở thành hai thị trường nhập khẩu gạo Thái Lan tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực, nhờ nhu cầu gia tăng cùng các biện pháp bảo đảm an ninh lương thực của các nước này.

Bà Arada nhấn mạnh sự gia tăng đáng kể trong lượng gạo giao sang khối ASEAN đã giúp bù đắp cho đà sụt giảm xuất khẩu gạo của Thái Lan tại các thị trường khác, đặc biệt là khu vực Trung Đông.

Cũng theo quan chức cấp cao này, lượng gạo xuất khẩu sang ASEAN tăng trưởng cho thấy sự tin tưởng của các quốc gia láng giềng đối với chất lượng và sự phong phú về chủng loại của gạo Thái Lan.

Cùng với các giải pháp khác, Cục trưởng Arada khẳng định Thái Lan sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và phát triển thêm nhiều giống gạo mới, chú trọng đến năng suất và hiệu quả chi phí nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng mở rộng của thị trường.