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Bước đi này của Washington xuất phát từ lo ngại rằng Đông Nam Á có thể trở thành một điểm trung chuyển để vận chuyển trái phép sang Trung Quốc các linh kiện bán dẫn Mỹ.

Theo các hạn chế mới được Washington công bố hôm thứ Hai (16/11), các công ty sẽ cần phải có giấy phép để xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc chuyển giao các loại linh kiện bán dẫn tiên tiến sang Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Các quốc gia này được đánh giá là tiềm ẩn "rủi ro chuyển tải cao hơn mức bình thường".

Mối lo ngại này của Mỹ gia tăng trong bối cảnh vụ bê bối tình ái của ông Jensen Huang, cựu CEO của hãng chip Mỹ Nvidia, với một phụ nữ có tên Alice Huang - người bị nghi là gián điệp Trung Quốc và từng làm việc tại công ty điện toán đám mây Megaspeed của Singapore.

Trong một báo cáo công bố vào ngày thứ Ba (17/11), ngân hàng United Overseas Bank (UOB) của Singapore cho biết "tâm lý e ngại rủi ro đã gia tăng đáng kể" sau khi các hạn chế mới được Mỹ công bố. Động thái của Mỹ được UOB nhận định là "đánh dấu một bước leo thang mạnh mẽ trong các hạn chế công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc, và có thể sẽ gây áp lực lên doanh thu của ngành công nghiệp bán dẫn".

Theo tờ báo Nikkei Asia, tác động đối với Đông Nam Á đang được giới chức trong khu vực theo dõi sát sao, đặc biệt là khi khu vực này đang thu hút làn sóng đầu tư công nghệ, điển hình là các dự án xây dựng trung tâm dữ liệu để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ về AI trên toàn cầu.

Ngày 16/11, Singapore cho biết nước này đang "nghiên cứu kỹ lưỡng" các chi tiết về quy định kiểm soát chip của Mỹ, đồng thời làm việc với các công ty bị ảnh hưởng để đánh giá tác động tiềm tàng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chính phủ Singapore tuyên bố: "Singapore sẽ tiếp tục bảo vệ sự toàn vẹn của môi trường kinh doanh, đảm bảo các công ty hợp pháp đang hoạt động tại đây vẫn có thể tiếp cận các linh kiện bán dẫn tiên tiến và năng lực tính toán, đồng thời sẽ xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm pháp luật".

Bà Selena Ling, chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC), nhận định rằng "rất khó để định lượng chính xác tác động" của biện pháp hạn chế mới, đồng thời lưu ý rằng "nhiều khả năng chi phí tuân thủ sẽ tăng lên, cùng với đó là sự bất ổn gia tăng trong giai đoạn chuyển tiếp này".

Các công ty bán dẫn tại Malaysia đang tìm kiếm tư vấn pháp lý từ phía Mỹ và tham khảo ý kiến các đối tác sản xuất để đánh giá xem các biện pháp kiểm soát chip mới có thể tác động như thế nào đến hoạt động kinh doanh và chuỗi cung ứng của họ.

Một đại diện trong ngành chip tại Malaysia cho biết các doanh nghiệp vẫn đang xác định những hệ quả từ biện pháp hạn chế vừa được đưa ra, đồng thời tham vấn các cố vấn về kiểm soát xuất khẩu. Nguồn tin này nhận định tác động tiềm tàng có thể lan rộng khắp chuỗi cung ứng, từ các đơn vị thiết kế chip, nhà cung cấp thiết bị cho đến các nhà vận hành trung tâm dữ liệu.

Một nguồn tin từ cơ quan chính phủ Malaysia tiết lộ với Nikkei Asia rằng các công ty Trung Quốc chiếm khoảng 40-50% số lượng các đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu tại các bang trọng điểm kinh tế như Penang, Selangor và Johor, bên cạnh các công ty đến từ Mỹ, Nhật Bản và Singapore. Ước tính này dựa trên số lượng doanh nghiệp hoạt động tại các thị trường này, thay vì dựa trên thị phần đầu tư hay năng lực tính toán.

Bà Reema Bhattacharya, trưởng bộ phận nghiên cứu châu Á tại công ty phân tích rủi ro Verisk Maplecroft, nhận định với Nikkei Asia: "Đông Nam Á đã hưởng lợi nhờ vị thế là một địa điểm tương đối trung lập cho hạ tầng AI, phục vụ khách hàng từ cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Tuy nhiên, lợi thế đó giờ đây đang trở nên khó duy trì hơn”.

Bà nói thêm: "Malaysia có khả năng là quốc gia phải chịu tác động trực tiếp nhất, bởi sự mở rộng các trung tâm dữ liệu tại bang Johor phần lớn được thúc đẩy bởi nhu cầu từ các công ty công nghệ Trung Quốc. Trong khi đó, mối quan tâm lớn hơn của Singapore là làm sao duy trì vị thế một trung tâm khu vực đáng tin cậy cho các hoạt động đầu tư và tài chính công nghệ".

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun nói Nikkei Asia vào ngày 17/11 rằng hiện tại, các quốc gia Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi các hạn chế mới của Mỹ đối với hoạt động xuất khẩu chip vẫn chưa khởi động bất kỳ cuộc đàm phán nào về cách thức ứng phó với các biện pháp này. Tuy nhiên, bà cho biết các quan chức chính phủ Thái Lan hiện đang đánh giá tình hình và có thể sẽ đưa ra những bước đi nhằm giảm thiểu rủi ro.

Trong khi đó, công ty chứng khoán KGI Securities của Thái Lan nhận định trong một báo cáo rằng các hạn chế từ phía Mỹ có thể sẽ gây tác động tiêu cực đến các nhà sản xuất linh kiện điện tử tại nước này. Công ty này lưu ý: "Các hạn chế đó có thể làm chậm tiến độ các dự án đầu tư mới vào hạ tầng AI”.

Một chuyên gia phân tích tại công ty chứng khoán Kasikorn Securities đánh giá các biện pháp từ Mỹ có nguy cơ gây gián đoạn hoạt động đầu tư vào các trung tâm dữ liệu, đồng thời phủ bóng lên kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế số của Thái Lan.