Đông Nam Á khẳng định vị thế ở môn Teqball

Trong ngày mở màn ASIAD 20, Teqball đã mang về cho Đoàn thể thao Việt Nam tấm huy chương đầu tiên. Trong sáng 20-9, cặp đôi Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi xuất sắc đánh bại cặp đôi của Ấn Độ để giành huy chương đồng (HCĐ). Ở trận đấu sau đó, dù thua tiếc nuối cặp đôi của Iraq ở trận tranh HCĐ nội dung đôi nam nhưng Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa đã có hành trình đáng khen. So với mục tiêu vượt qua vòng loại trước ngày tham dự ASIAD 20, thành tích giành 1 HCĐ của đội tuyển Teqball Việt Nam đã mở ra nhiều hứa hẹn.

Thái Lan mở màn ASIAD 20 ấn tượng với 3 tấm huy chương vàng ở môn Teqball. Ảnh: TAT

Teqball là môn thể thao mới xuất hiện nhưng đang phát triển với tốc độ đáng chú ý. Môn thể thao này kết hợp kỹ năng bóng đá với chiếc bàn cong đặc trưng đã có 147 liên đoàn quốc gia phát triển, đồng thời lần đầu xuất hiện trong chương trình thi đấu tại ASIAD 20. Đội tuyển Teqball Thái Lan đã mở màn ASIAD 20 ấn tượng khi giành 3 HCV ở nội dung đôi nữ, đôi nam và đôi nam nữ. Thể thao Myanmar cũng có ngày mở màn đáng nhớ khi giành 1 HCV, 1 huy chương bạc (HCB) và 1 HCĐ đều đến từ môn Teqball. Một đại diện của Đông Nam Á khác là Indonesia cũng sở hữu 1 tấm HCB môn Teqball trong ngày mở màn. Kết thúc tranh tài môn Teqball, các đại diện Đông Nam Á giành 4/5 HCV, tấm HCV còn lại thuộc về đoàn Hàn Quốc.

Sự trỗi dậy của Teqball Thái Lan có một lợi thế rất đặc biệt: Nền tảng cầu mây. Nhiều năm qua, cầu mây đã ăn sâu vào đời sống thể thao Đông Nam Á, đòi hỏi khả năng kiểm soát cầu bằng chân, đầu, ngực và những động tác xử lý trên không. Chính những kỹ năng ấy có sự tương đồng lớn với Teqball nên Thái Lan đã giành được nhiều thành tích ở các sân chơi lớn. Tại Giải vô địch thế giới 2025, đội tuyển Thái Lan giành 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Chỉ vài ngày sau, tại Đại hội thể thao Đông Nam Á 2025 (SEA Games 33), Thái Lan giành HCV ở cả 5 nội dung Teqball. Không bất ngờ khi Thái Lan đặt mục tiêu giành từ 14 HCV trở lên tại ASIAD 20, khi cả môn Teqball và cầu mây thế mạnh của họ đều nằm trong chương trình thi đấu chính thức.

Dù mới được phát triển ở Việt Nam, chủ yếu tập trung ở các sân chơi phong trào tại TP Hồ Chí Minh nhưng Teqball đã bước đầu cho thấy tiềm năng, với những tấm huy chương đầu tiên ở đấu trường SEA Games, ASIAD. Tất nhiên, tấm HCĐ ASIAD 20 của Teqball Việt Nam chưa phải là đích đến. Cũng giống như cầu mây, nơi Thái Lan đang thống trị thế giới, cầu mây Việt Nam cũng tìm được hướng đi cho riêng mình với những tấm HCV thế giới và châu Á ở nội dung thế mạnh. ASIAD 20 là một cột mốc để Teqball Việt Nam có những tính toán dài hơi cho chặng đường phát triển phía trước.