Ít nhất hai đối tác sản xuất máy chủ của Nvidia đã tạm dừng giao hàng cho khách tại Đông Nam Á sau khi Mỹ áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới, theo Nikkei Asia. Động thái này làm gia tăng sức ép lên chuỗi cung ứng AI, vốn đang phải rà soát đơn hàng và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Một lãnh đạo doanh nghiệp cung cấp máy chủ cho Nvidia cho biết công ty đã ngừng toàn bộ hoạt động giao hàng đến Đông Nam Á từ ngày 20/11, đồng thời tạm dừng tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng mới trong khu vực.

"Chúng tôi sẽ phải yêu cầu khách hàng cung cấp thêm thông tin trước khi xin giấy phép xuất khẩu từ chính phủ Mỹ. Điều khiến tôi lo ngại nhất là nguy cơ tồn kho quá nhiều bo mạch GPU đắt tiền, tạo ra gánh nặng tài chính lớn", vị lãnh đạo này nói với Nikkei Asia.

Chuỗi cung ứng AI đối mặt nhiều bất định

Theo các chuyên gia trong ngành, máy chủ Grace Blackwell GB200 NVL72 của Nvidia có giá khởi điểm gần 5 triệu USD, trong khi một GPU Blackwell B200 có giá khoảng 500.000 USD. Đây là những sản phẩm được nhiều khách hàng tại Đông Nam Á lựa chọn.

Một đối tác khác của Nvidia cũng tạm dừng giao máy chủ đến khu vực theo khuyến nghị của bộ phận pháp lý, dù các sản phẩm này vẫn đáp ứng quy định hiện hành. Trong khi đó, một nhà sản xuất thứ ba tiếp tục giao hàng nhưng sẽ xin giấy phép xuất khẩu mới đối với các đơn hàng đặt sau ngày 19/11.

Đại diện doanh nghiệp này cho hay việc được Nvidia phê duyệt giao các dòng chip Blackwell 300 và GB300 gần đây cũng trở nên khó khăn hơn. Công ty dự kiến chuyển trọng tâm tìm kiếm khách hàng sang Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đông Nam Á đang nổi lên như một trung tâm phát triển dữ liệu AI, với những cụm hạ tầng lớn tại Malaysia, Thái Lan, Singapore và Indonesia. Tuy nhiên, các quy định xuất khẩu mới có thể ảnh hưởng kế hoạch mở rộng của nhiều doanh nghiệp trong khu vực.

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Mỹ đối với chip AI đang gây thêm áp lực lên chuỗi cung ứng ở Đông Nam Á. Ảnh: Reuters.

Trên thực tế, việc xin phê duyệt giao chip Blackwell đến khách hàng Đông Nam Á đã khó khăn hơn từ trước khi các biện pháp mới được công bố, do Nvidia siết chặt quy trình xác minh người dùng cuối.

Những yêu cầu kiểm tra bổ sung cũng khiến các nhà cung cấp phải rà soát kỹ hơn hồ sơ pháp lý và đơn hàng nhằm bảo đảm hoạt động xuất khẩu tuân thủ quy định.

Nikkei Asia trước đó đưa tin TSMC đã phải tạm giữ một số lô chip dành cho các nhà phát triển bán dẫn, trong bối cảnh phạm vi kiểm soát của Mỹ mở rộng sang cả chip dùng trong điện tử tiêu dùng, điện thoại thông minh và ôtô.

Không chỉ ảnh hưởng hoạt động giao hàng trước mắt, những thay đổi này còn khiến các doanh nghiệp thận trọng hơn với kế hoạch dài hạn. Một số nhà cung cấp cho Nvidia, Google và Amazon cho hay phần lớn đơn hàng dự kiến triển khai trong năm 2027 vẫn được duy trì, nhưng triển vọng từ nửa cuối năm 2028 trở đi khó dự đoán hơn.

Các kế hoạch phát triển máy chủ sử dụng kiến trúc Vera Rubin và Vera Rubin Ultra trong năm 2027 nhìn chung chưa thay đổi. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật và kế hoạch sản xuất thế hệ chip Feynman, dự kiến triển khai từ năm 2028, vẫn chưa được xác định rõ.

Một nhà cung cấp linh kiện cho Nvidia nhận định nhu cầu máy chủ AI hiện vẫn mạnh, nhưng doanh nghiệp cần thận trọng hơn khi xây dựng kế hoạch dài hạn do thị trường còn nhiều biến động.

Doanh nghiệp Trung Quốc tìm nguồn chip thay thế

Bất ổn trên thị trường chip AI còn gia tăng sau khi hồ sơ cấp phép xuất khẩu do một ủy ban Hạ viện Mỹ công bố cho thấy Washington từng chấp thuận bán gần 880.000 chip AI tiên tiến cho các doanh nghiệp Trung Quốc trong năm nay.

Số liệu tính đến ngày 11/5 cho thấy các cơ quan Mỹ đã cấp phép xuất khẩu gần 880.000 bộ xử lý AI, gồm chip H200 của Nvidia và MI325X của AMD, trong tổng số 3,4 triệu chip được đề nghị.

Theo các chuyên gia được SCMP dẫn lời, thông tin này có thể thúc đẩy doanh nghiệp Trung Quốc chuyển sang sử dụng chip AMD trong ngắn hạn, đồng thời đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm nội địa.

Trung Quốc đang chuyển sang dùng chip AMD để lấp khoảng trống Nvidia để lại. Ảnh: Reuters.

Ông Shi Shenchang, luật sư chuyên về tuân thủ tại Công ty luật Co-Effort ở Thượng Hải, cho rằng MI325X của AMD là một lựa chọn thay thế đáng chú ý cho H200 của Nvidia trong các tác vụ huấn luyện và vận hành mô hình AI quy mô lớn.

Tuy nhiên, AMD khó có thể nhanh chóng đáp ứng toàn bộ nhu cầu nếu lượng đơn hàng chuyển dịch tăng mạnh. Việc mở rộng nguồn cung còn phụ thuộc vào khả năng giao hàng ổn định và mức độ tương thích của phần mềm.

Trong khi đó, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng phải tính đến khả năng tiếp cận những dòng chip tiên tiến hơn. Khi nguồn cung chip cao cấp từ Mỹ bị hạn chế, lựa chọn còn lại là tìm mua qua các kênh không chính thức hoặc chuyển sang sử dụng sản phẩm trong nước.

Tuy nhiên, việc mua qua thị trường chợ đen có thể rất tốn kém. Một chuyên gia bán dẫn tại Bắc Kinh cho biết giá một GPU B300 trên thị trường này đã vượt 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,8 triệu USD).

Dù vậy, giới chuyên gia lưu ý số lượng chip được cấp phép xuất khẩu không đồng nghĩa toàn bộ đã được chuyển đến Trung Quốc và đưa vào sử dụng. Các lô hàng vẫn phải trải qua kiểm tra, thủ tục hải quan và quá trình tích hợp hệ thống, có thể kéo dài nhiều tháng.