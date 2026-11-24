Đông Nam Á đang đối mặt với rủi ro năng lượng ngày càng lớn do nhu cầu tăng, phụ thuộc nhiều hơn vào nhiên liệu nhập khẩu và hệ thống năng lượng liên kết phức tạp. (Ảnh: AP)

Phụ thuộc nhập khẩu khiến nguồn cung năng lượng và nguyên liệu bị đe dọa

Theo báo cáo Đánh giá an ninh năng lượng ASEAN do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố tháng 10/2026, Đông Nam Á đang đối mặt với rủi ro năng lượng ngày càng lớn do nhu cầu tăng, phụ thuộc nhiều hơn vào nhiên liệu nhập khẩu và hệ thống năng lượng liên kết phức tạp.

Khoảng 84% lượng dầu và 83% LNG đi qua eo biển Hormuz được vận chuyển tới các thị trường châu Á. Trong ASEAN, Singapore nhập hơn 70% dầu thô từ Trung Đông, tỷ lệ này tại Thái Lan vượt 85%. Các nhà máy lọc dầu chủ chốt của Việt Nam cũng nhập khoảng 80% dầu thô và 15% LNG từ khu vực này.

Trong khi nhu cầu năng lượng bình quân đầu người tăng nhờ tăng trưởng kinh tế, công nghiệp hóa và đô thị hóa, sản lượng dầu thô nội địa của Đông Nam Á đã giảm 40% so với mức đỉnh hồi thập niên 1990. Điều này khiến khu vực ngày càng phụ thuộc vào dầu và LNG nhập khẩu từ Trung Đông.

Ngành hóa dầu cũng chịu sức ép lớn. Năm 2025, Trung Đông chiếm khoảng 43% lượng naphtha nhẹ nhập khẩu từ ngoài khu vực của Đông Nam Á. Sau khi nguồn cung bị gián đoạn, công suất vận hành trung bình của các nhà máy cracking trong khu vực giảm từ 74% xuống chỉ còn hơn 50%.

Giá nguyên liệu tăng mạnh trong khi doanh nghiệp khó chuyển chi phí sang giá bán sản phẩm khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp. Một số nhà khai thác buộc phải cắt giảm hoạt động hoặc tuyên bố bất khả kháng (force majeure).

Tăng đầu tư năng lượng tái tạo

Tình trạng thiếu nhiên liệu và giá dầu cao sau khi xung đột Trung Đông bùng phát vào tháng 2/2026 đã thúc đẩy nhiều nước Đông Nam Á đẩy nhanh phát triển năng lượng tái tạo.

Từ ngày 28/2 đến 31/8, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Philippines đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến năng lượng tái tạo và điện khí hóa, về nhiên liệu hóa thạch. Phần lớn chính sách liên quan đến nhiên liệu hóa thạch chỉ mang tính hỗ trợ ngắn hạn, với thời gian triển khai dưới sáu tháng.

Tuy nhiên, quá trình chuyển dịch vẫn gặp nhiều trở ngại như hạ tầng lưới điện chưa đáp ứng yêu cầu, khó khăn về vốn, thủ tục phê duyệt kéo dài và hạn chế về quỹ đất. Khu vực cần tăng đầu tư vào lưới điện và hệ thống lưu trữ năng lượng để nâng cao tính linh hoạt.

Giai đoạn 2026-2031, điện mặt trời dự kiến chiếm gần 80% công suất năng lượng sạch mới được bổ sung tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc). Điện gió trên bờ và thủy điện lần lượt đóng góp 12% và 7%. Tại ASEAN, điện mặt trời được dự báo tiếp tục là động lực chính thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2031.

Ngành hóa chất tái cơ cấu nguồn nguyên liệu

Khủng hoảng nguồn cung cũng buộc các doanh nghiệp hóa chất Đông Nam Á thay đổi chiến lược mua nguyên liệu. Thay vì ưu tiên nguồn cung có chi phí thấp nhất, doanh nghiệp chuyển sang chú trọng an ninh và tính linh hoạt, tăng nhập khẩu từ các thị trường thay thế như Mỹ và Nga.

Đáng chú ý, Chandra Asri của Indonesia đang xây dựng một nhà máy tách condensate tại Singapore, dự kiến hoàn thành năm 2027. Cơ sở này sẽ bổ sung nguồn nguyên liệu thay thế với công suất tương đương 2,5 triệu tấn/năm cho khu vực.

Ngành hóa chất cũng xem xét tăng sử dụng nguồn nguyên liệu nội địa, trong đó có con đường khai thác hóa chất từ than. Theo các nhà phân tích, ưu tiên an ninh năng lượng có thể thúc đẩy những thay đổi mang tính cơ cấu trên thị trường olefin Đông Nam Á, gồm tăng liên kết giữa lọc dầu và hóa dầu, đầu tư vào nguyên liệu thay thế và tái định hình dòng chảy thương mại trong khu vực.

Quá trình này sẽ tạo thêm áp lực lên các nhà máy cracking naphtha độc lập có chi phí cao, khiến khả năng cạnh tranh và tồn tại của những cơ sở này trở nên khó khăn hơn.

Thúc đẩy cơ chế dự trữ và chia sẻ nguồn cung

Các nước Đông Nam Á cũng đang chuyển từ nghiên cứu sang thử nghiệm những cơ chế hợp tác bảo đảm nguồn cung năng lượng. Ngày 14/11, Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) cùng Hội đồng Doanh nghiệp Indonesia ký hai thư bày tỏ ý định nghiên cứu thí điểm cơ chế phân bổ nguồn cung dầu khẩn cấp.

Sáng kiến này dự kiến tận dụng các cơ sở lưu trữ dầu hiện có tại Indonesia và Thái Lan để cung cấp nhiên liệu cho Philippines khi xảy ra gián đoạn nguồn cung.

Tuy nhiên, cơ chế trên chủ yếu nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, chưa giải quyết được tình trạng thiếu nguyên liệu cho ngành hóa dầu. Ngay cả khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, những thiệt hại đối với hạ tầng năng lượng vẫn có thể khiến giá nguyên liệu duy trì ở mức cao, tiếp tục gây sức ép lên các nhà khai thác hóa chất trong khu vực.

Nh.Thạch