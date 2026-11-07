Đông Nam Á, châu Phi và Trung Đông tăng tốc phát triển năng lượng tái tạo

Dự án điện gió và điện mặt trời tại Kutch, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Theo báo cáo triển vọng thường niên công bố ngày 6-11, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo công suất năng lượng tái tạo toàn cầu sẽ tăng gần 4.800 GW trong 5 năm tới.

Đáng chú ý, lần đầu tiên các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, không tính Trung Quốc, dự kiến bổ sung công suất mới ngang với nhóm nền kinh tế phát triển, khoảng 1.100 GW.

Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với mức bổ sung dự kiến 2.550 GW, dù tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng toàn cầu giảm từ 60% năm 2025 xuống 53% năm 2031. Trong khi đó, Ấn Độ đang trở thành thị trường triển khai năng lượng tái tạo lớn thứ hai thế giới, với đóng góp dự kiến tăng hơn gấp đôi, lên gần 8,5% tổng mức tăng toàn cầu vào năm 2031.

Tuy nhiên, IEA cảnh báo tình trạng chậm đấu nối lưới điện đang cản trở đà phát triển. Số dự án chờ đấu nối trên toàn cầu tăng 60% trong năm qua, với tổng công suất tương đương 4 lần công suất điện gió và điện mặt trời được đấu nối trong cùng kỳ.

IEA cũng nâng dự báo nhiên liệu sinh học thêm 40% so với năm ngoái, do nhiều quốc gia tăng yêu cầu pha trộn nhiên liệu.