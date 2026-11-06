Đông Nam Á, châu Phi và Trung Đông tăng gấp ba công suất năng lượng tái tạo

Năm nay, giá khí đốt và dầu tăng vọt khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, tuyến đường then chốt của thương mại dầu khí toàn cầu.

Trong báo cáo triển vọng thường niên, IEA dự báo công suất năng lượng tái tạo toàn cầu sẽ tăng gần 4.800 GW trong giai đoạn 2026-2031. Các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển dự kiến bổ sung khoảng 1.100 GW, tương đương các nền kinh tế phát triển. Riêng Trung Quốc sẽ bổ sung khoảng 2.550 GW.

Dự án điện gió và điện mặt trời tại Kutch, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Theo IEA, mức tăng công suất tại Đông Nam Á, châu Phi và Trung Đông dự kiến tăng gấp 3 trong giai đoạn này, chủ yếu nhờ điện mặt trời. Trung Quốc vẫn là nước đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng năng lượng tái tạo toàn cầu, dù tỷ trọng dự kiến giảm từ 60% năm 2025 xuống 53% vào năm 2031. Ấn Độ đang trở thành nước triển khai năng lượng tái tạo nhanh thứ hai thế giới. Đóng góp của nước này vào tăng trưởng toàn cầu dự kiến tăng hơn gấp đôi, lên gần 8,5% vào năm 2031.

Chậm trễ trong đấu nối lưới điện vẫn là thách thức lớn. Trong năm qua, số dự án trên thế giới đang chờ đấu nối đã tăng 60%. Lượng công suất chờ đấu nối này tương đương bốn lần công suất điện gió và điện Mặt Trời đã được đấu nối vào lưới điện trong cùng kỳ. Hạn chế về lưới điện dự kiến sẽ làm chậm tăng trưởng tại các nền kinh tế phát triển. Tại châu Âu, mức công suất bổ sung hàng năm đến năm 2031 được dự báo sẽ gần như tương đương mức năm 2025.

IEA dự báo năng lượng tái tạo sẽ đáp ứng 6% nhu cầu năng lượng cho giao thông vận tải toàn cầu vào năm 2031. Yêu cầu pha trộn nhiên liệu được nâng lên tại nhiều nước đã khiến IEA nâng dự báo về nhiên liệu sinh học thêm 40% so với báo cáo năm ngoái.