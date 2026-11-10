Đông Nam Á cần hơn 7.000 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng đến năm 2040

Trụ sở chính của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Ảnh: ADB

Theo báo cáo công bố ngày 10-11 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), từ nay đến năm 2040, khu vực Đông Nam Á cần 7.100 tỷ USD để đầu tư cho cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tăng cường an ninh năng lượng và xây dựng các nền kinh tế kết nối chặt chẽ, có khả năng chống chịu.

Theo đó, nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng hàng năm của khu vực ước tính 476 tỷ USD. Việc nhu cầu đầu tư tăng mạnh là do các nền kinh tế trong khu vực tiếp tục mở rộng, đô thị hóa, gia tăng kết nối số và chuyển dịch theo hướng dịch vụ.

Tuy nhiên, với mức đầu tư hiện tại, nguồn vốn từ Chính phủ chỉ đáp ứng khoảng 45%, dẫn đến khoản thiếu hụt tài chính ước tính 264 tỷ USD/năm. Báo cáo cho biết, ngành điện và giao thông vận tải là hai lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất, lần lượt là 3.600 tỷ USD và 2.500 tỷ USD.

Trong bối cảnh ngân sách nhà nước chịu nhiều áp lực, báo cáo khuyến nghị các quốc gia cần tăng cường chuẩn bị dự án, bảo đảm tính dự báo của quy định pháp lý và nâng cao minh bạch trong đấu thầu.