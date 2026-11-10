Chủ tịch ADB, ông Masato Kanda, chia sẻ: Tăng trưởng của Đông Nam Á phụ thuộc vào những gì mà khu vực sẽ xây dựng trong thời gian tới. Theo ông, các nhà máy cần nguồn điện ổn định, còn doanh nghiệp cần những phương thức tiếp cận thị trường nhanh chóng và an toàn hơn.

ADB ước tính nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng của khu vực là 476 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2026 tới 2040, tương đương 8,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực.

Đông Nam Á cần 7.100 tỷ USD đầu tư vào hạ tầng nhằm kích thích kinh tế tăng trưởng. Ảnh: CC BY-SA 3.0

Ước tính này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng về cơ sở hạ tầng hiện đại trong bối cảnh các nền kinh tế khu vực tiếp tục mở rộng, đô thị hóa và ngày càng tăng cường kết nối số cũng như chuyển dịch theo hướng dịch vụ.

Với mức đầu tư hiện nay, nguồn vốn từ chính phủ chỉ có thể đáp ứng 45% nhu cầu, dẫn tới khoảng thiếu hụt tài chính ước tính ở mức 264 tỷ USD mỗi năm.

Ngành điện và giao thông vận tải chiếm 85% tổng nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng của khu vực, lần lượt ở mức 3.600 tỷ USD và 2.500 tỷ USD.

ADB cho rằng các khoản đầu tư cho ngành điện cần phải gia tăng năng lực phát, truyền tải và lưu trữ điện, bao gồm các kết nối xuyên biên giới trong khuôn khổ Lưới điện của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm tăng cường an ninh năng lượng, hỗ trợ sử dụng năng lượng sạch nhiều hơn và giảm thiểu tác động từ sự gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Sáng kiến Lưới điện Liên Á của ADB ra mắt vào tháng 5 sẽ mở rộng thương mại điện năng xuyên biên giới và tăng cường kết nối điện trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương, trên cơ sở phát triển Lưới điện ASEAN.

Đường bộ tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn nhất trong nhu cầu đầu tư của lĩnh vực giao thông vận tải, với gần 2.000 tỷ USD, trong khi đường sắt và sân bay nằm trong số những hạng mục có nhu cầu đầu tư tăng nhanh nhất.

Các mạng lưới giao thông vận tải tích hợp và kết nối xuyên biên giới sẽ góp phần giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của Đông Nam Á trên thị trường toàn cầu.

Cơ sở hạ tầng số cần 584 tỷ USD vốn đầu tư, bao gồm các mạng băng thông rộng và trung tâm dữ liệu.

Những khoản đầu tư này đóng vai trò thiết yếu đối với việc tăng cường kết nối số trong khu vực, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, đồng thời hỗ trợ triển khai Hiệp định Khung về Kinh tế số ASEAN.

Cơ sở hạ tầng y tế sẽ cần đầu tư 227 tỷ USD cho đến năm 2040, bao gồm xây dựng khoảng 49.000 cơ sở y tế mới, phần lớn là các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Những khoản đầu tư này sẽ góp phần củng cố hệ thống y tế và nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó của khu vực trước các tình huống khẩn cấp về y tế trong tương lai.

Báo cáo xác định tình trạng thiếu các dự án được chuẩn bị kỹ lưỡng là một trở ngại lớn cho việc thu hút nguồn vốn đầu tư tư nhân cần thiết để đáp ứng nhu cầu cơ sở hạ tầng của ASEAN.

Trong bối cảnh ngân sách chính phủ chịu nhiều áp lực, báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường công tác chuẩn bị dự án, bảo đảm các quy định có thể dự báo, cũng như tăng cường tính minh bạch trong mua sắm, đấu thầu.