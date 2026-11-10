Đông Nam Á cần 7.100 tỷ USD đầu tư hạ tầng đến năm 2040

Trong Báo cáo mang tên “Thách thức 7.000 tỷ USD: Xây dựng ASEAN của ngày mai”, ADB cho biết khu vực cần trung bình 476 tỷ USD mỗi năm cho hạ tầng trong giai đoạn 2026-2040, tương đương 8,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Với mức chi tiêu hiện nay, ngân sách các chính phủ ASEAN chỉ có thể đáp ứng khoảng 45% nhu cầu, để lại khoảng thiếu hụt 264 tỷ USD mỗi năm, tương đương gần 4.000 tỷ USD trong cả giai đoạn.

Đáng chú ý, nhu cầu đầu tư đã tăng hơn gấp đôi so với ước tính 3.150 tỷ USD cho giai đoạn 2016-2030 mà ADB đưa ra gần một thập niên trước. Sự gia tăng này phản ánh sức ép từ quá trình đô thị hóa, mở rộng sản xuất và chuyển đổi số, đồng thời cho thấy hạ tầng đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của khu vực.

ADB cho biết điện và giao thông chiếm 85% nhu cầu đầu tư hạ tầng tại Đông Nam Á, tương ứng 3.600 tỷ USD và 2.500 tỷ USD. Bên cạnh mở rộng nguồn điện, khu vực cần nâng cấp lưới truyền tải, lưu trữ và kết nối xuyên biên giới để tăng an ninh năng lượng, thúc đẩy năng lượng sạch. Hạ tầng số và y tế lần lượt cần 584 tỷ USD và 227 tỷ USD. ADB nhấn mạnh, cải thiện chất lượng chuẩn bị dự án, minh bạch quy định và đấu thầu là yếu tố then chốt để thu hút vốn tư nhân, thu hẹp khoảng cách tài chính.

Theo Chủ tịch ADB Masato Kanda, tăng trưởng tương lai của Đông Nam Á phụ thuộc vào những công trình được xây dựng hôm nay. Với phạm vi bao phủ 11 thành viên ASEAN, báo cáo cho thấy đầu tư hạ tầng không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn quyết định khả năng phát triển bền vững và hội nhập của toàn khu vực trong những thập niên tới.