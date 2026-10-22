Đông Nam Á bùng nổ nhu cầu AI

Ảnh minh hoạ. Nguồn: AI

Con số này tương đương 58% dân số trong độ tuổi lao động, với tốc độ ứng dụng nhanh gấp bốn lần so với tốc độ phổ cập Internet di động.

Tuy nhiên, chỉ có khoảng 1% đến 2% dân số trong khu vực trả phí cho các gói đăng ký AI cá nhân. Điều này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa việc sử dụng AI rộng rãi và mức chi tiêu trực tiếp của người tiêu dùng cho công nghệ này.

Theo các chuyên gia, giờ đây nhiều doanh nghiệp đã tìm ra những cách khác để khai thác giá trị thương mại của AI, từ mua sắm trực tuyến đến quảng cáo kỹ thuật số.

Các doanh nghiệp đang sử dụng AI để cải thiện tỉ lệ chuyển đổi trong thương mại điện tử và xử lý những yêu cầu thường ngày của khách hàng, qua đó giúp nhân viên tập trung vào các nhiệm vụ khác.

Người tiêu dùng cũng có thể đang gián tiếp trả tiền cho AI khi mua những sản phẩm được phát triển bằng công nghệ này.

Theo báo cáo, những phát hiện trên được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế số Đông Nam Á được dự báo sẽ tăng trưởng 17%, đạt 368 tỉ USD về tổng giá trị hàng hóa (GMV) trong năm nay. Quy mô thị trường dự kiến vượt mốc 1.000 tỉ USD vào năm 2035.

Một yếu tố khác thúc đẩy sự hào hứng của khu vực đối với AI là sự sẵn sàng đón nhận công nghệ mới. Người tiêu dùng thể hiện thái độ lạc quan thực tế đối với AI, sẵn sàng sử dụng công nghệ này vì những lợi ích thiết thực mà AI mang lại.

Trong nhiều năm, Đông Nam Á luôn nằm trong nhóm những khu vực có mức độ sử dụng các nền tảng kỹ thuật số lớn nhất thế giới tính theo đầu người.

Trong đó, Singapore là một trong những thị trường đi đầu trong việc ứng dụng AI tại Đông Nam Á.

Sự cởi mở này đang mở rộng sang các ứng dụng AI có tính tự chủ cao hơn. Theo báo cáo, 75% người dùng sẵn sàng để các tác nhân AI tìm kiếm mức giá tốt nhất và hoàn tất giao dịch mua hàng. Niềm tin của người dùng cũng ngày càng tăng, với 62% số người được khảo sát cho biết họ tin tưởng các công cụ AI hơn so với một năm trước.

Mặc dù tốc độ ứng dụng AI rất nhanh, mức độ sử dụng công nghệ này tại Đông Nam Á vẫn thấp hơn đáng kể so với Mỹ. Tính theo đầu người, mức sử dụng AI trong khu vực chỉ bằng khoảng 10% so với Mỹ.

Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp, lợi ích kinh tế tiềm năng từ AI đang ngày càng rõ ràng hơn. Khoảng 69% người mua sắm sử dụng AI để so sánh các sản phẩm phức tạp, chẳng hạn như thiết bị điện tử.

Trong khi đó, các nghiên cứu điển hình ban đầu cho thấy AI có thể giúp doanh nghiệp tăng tỉ lệ chuyển đổi thêm 10% so với cùng kỳ năm trước và nâng giá trị chi tiêu trung bình của khách hàng trên mỗi đơn hàng lên tới 75%.

Chẳng hạn, Shopee, nền tảng thương mại điện tử hoạt động tại Đông Nam Á, hiện xử lý khoảng 80% yêu cầu của khách hàng thông qua chatbot AI, giúp giảm 30% chi phí cho mỗi lần tương tác với khách hàng so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong lĩnh vực truyền thông trực tuyến, quảng cáo ứng dụng AI đã giúp cải thiện đáng kể tỉ lệ nhấp vào quảng cáo cũng như tỷ lệ chuyển đổi.

Lợi ích của AI không chỉ giới hạn ở mua sắm trực tuyến. Công nghệ này còn hỗ trợ du khách lên kế hoạch cho các chuyến đi, nâng cao hiệu quả quảng cáo kỹ thuật số và cho phép người dùng đặt xe hoặc đặt đồ ăn thông qua trợ lý giọng nói.

Theo báo cáo, thị trường du lịch trực tuyến Đông Nam Á được dự báo tăng trưởng 10%, đạt 59 tỉ USD về tổng giá trị giao dịch trong năm nay.

Doanh thu từ truyền thông trực tuyến, bao gồm quảng cáo kỹ thuật số và dịch vụ phát trực tuyến, dự kiến tăng 22%, đạt 44 tỉ USD. Trong khi đó, lĩnh vực gọi xe và giao đồ ăn được dự báo tăng trưởng 15%, đạt 40 tỉ USD về tổng giá trị giao dịch (GMV).