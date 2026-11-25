Khi các tác nhân trí tuệ nhân tạo (Agentic AI) rút ngắn thời gian mở rộng kiểm soát sau đột nhập xuống dưới nửa phút và những tổ hợp lừa đảo công nghiệp hóa gây thiệt hại hàng chục tỷ USD, các khuôn khổ mới - từ Công ước Hà Nội đến Chiến lược hợp tác an ninh mạng ASEAN 2026-2030 - đang bước vào phép thử khắc nghiệt nhất.

Theo Báo cáo đánh giá mối đe dọa mạng châu Á - Nam Thái Bình Dương 2025-2026 của Interpol (tháng 6/2026), hơn nửa số quốc gia được khảo sát, trong đó có nhiều nước ASEAN, ghi nhận tội phạm mạng chiếm trên 30% tổng số vụ phạm pháp. Riêng năm 2024, khu vực đã phải ngăn chặn hơn 6,5 tỷ mối đe dọa, ứng phó hơn 135.000 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) cùng mức tăng 92% các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS).

Lính Thái Lan nhìn sang khu vực cờ bạc trực tuyến bên phía lãnh thổ Myanmar. Ảnh: Xinhua

Đáng chú ý, tỷ lệ nhấp vào liên kết lừa đảo (phishing) đạt 5,5/1.000 người mỗi tháng - gấp đôi mức trung bình toàn cầu - và tập trung mạnh vào nền tảng đám mây. Về tổn thất tài chính, dữ liệu của IBM được dẫn trong Chiến lược hợp tác an ninh mạng ASEAN (ACCS) 2026-2030 cho thấy mỗi vụ rò rỉ dữ liệu tại Đông Nam Á hiện gây thiệt hại trung bình 3,67 triệu USD. Rõ ràng, an ninh mạng đã vượt xa phạm vi một bài toán kỹ thuật để trở thành cấu phần trực tiếp của an ninh quốc gia và ổn định khu vực.

“Áp lực 27 giây"

Theo các chuyên gia an ninh mạng, tội phạm mạng ngày nay vận hành như những tập đoàn xuyên quốc gia với chuỗi cung ứng riêng và sự phân công chuyên biệt. Các mô hình "Ransomware-as-a-Service" (RaaS) và "Cybercrime-as-a-Service" cho phép ngay cả những kẻ ít am hiểu kỹ thuật vẫn có thể thuê, mua trọn gói công cụ tấn công trên các diễn đàn ngầm. Chuyển biến đáng ngại nhất là sự dịch chuyển từ "phá cửa" bằng mã độc sang "đăng nhập hợp pháp" bằng danh tính bị đánh cắp, với tốc độ tính bằng giây.

Nếu Báo cáo mối đe dọa toàn cầu năm 2025 của CrowdStrike ghi nhận 79% vụ xâm nhập năm 2024 không sử dụng mã độc - với thời gian mở rộng kiểm soát trung bình 48 phút và kỷ lục nhanh nhất là 51 giây - thì báo cáo năm 2026 còn cho thấy nhịp độ khốc liệt hơn nhiều. Trong năm 2025, tỷ lệ xâm nhập không dùng mã độc tăng lên 82%; thời gian mở rộng kiểm soát (di chuyển ngang) trung bình chỉ còn 29 phút, còn kỷ lục nhanh nhất bị nén xuống 27 giây. Cùng kỳ, các cuộc tấn công có sự hỗ trợ của AI tăng 89%, trong khi hoạt động khai thác lỗ hổng zero-day trước khi công bố tăng 42%.

Tang vật một vụ lừa đảo trực tuyến tại Yangon, Myanmar. Ảnh: Xinhua

AI đang giữ vai trò chất xúc tác quyết định. Từ mức tăng 600% lượng thảo luận về deepfake trên các diễn đàn tội phạm Đông Nam Á năm 2024, tội phạm số đã nhanh chóng chuyển sang sử dụng Agentic AI. Trong Đánh giá mối đe dọa gian lận tài chính toàn cầu (tháng 3/2026), Interpol cảnh báo Agentic AI có thể tự động hóa trọn vẹn một chiến dịch lừa đảo từ khâu trinh sát đến tống tiền, đẩy lợi nhuận lên gấp 4-5 lần phương thức truyền thống. Báo cáo triển vọng an ninh mạng toàn cầu 2026 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cũng cho thấy 87% lãnh đạo toàn cầu coi lỗ hổng AI là rủi ro gia tăng nhanh nhất, và 73% người được khảo sát cho biết bản thân hoặc người quen từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo mạng.

Tại Đông Nam Á, điểm giao thoa giữa AI, tội phạm mạng và mạng lưới ngân hàng ngầm đã công nghiệp hóa các "trung tâm lừa đảo" (scam centres) thành vấn nạn toàn cầu. Theo báo cáo Inflection Point (tháng 4/2025) và bản cập nhật tháng 3/2026 của UNODC, các đường dây đặt tại những địa bàn quản trị lỏng lẻo ở Đông Nam Á đã gây thiệt hại ước tính 37 tỷ USD cho Đông Á và Đông Nam Á, đồng thời khiến riêng người dân Mỹ mất 10 tỷ USD trong năm 2024 - kéo theo hệ lụy nghiêm trọng về buôn người, cưỡng bức lao động và rửa tiền xuyên biên giới.

Khi hạ tầng dân sự nằm trong tầm ngắm địa chính trị

Nếu các học thuyết phòng thủ truyền thống tập trung bảo vệ cảng biển, sân bay hay nhà máy điện, thì nay danh mục tài sản chiến lược đã mở rộng sang trung tâm dữ liệu, hệ thống thanh toán điện tử, hạ tầng đám mây và cơ sở dữ liệu công dân. Khi bộ máy chính phủ, tài chính, y tế và giao thông đều vận hành trên nền tảng số, một đòn đánh mạng đủ sức gây ra tình trạng tê liệt không kém một cuộc khủng hoảng an ninh truyền thống.

Tấn công mạng đang là nỗi ám ảnh của xã hội

Vụ tấn công ransomware nhằm vào đường ống Colonial Pipeline của Mỹ (tháng 5/2021) từng cắt đứt 45% nguồn cung nhiên liệu bờ Đông, được Cơ quan An ninh mạng và Hạ tầng Mỹ (CISA) coi là cảnh báo điển hình về mức độ dễ tổn thương của hạ tầng trọng yếu. Kịch bản tương tự đã không còn xa lạ với Đông Nam Á. Tháng 6/2024, biến thể mã độc Brain Cipher đánh sập Trung tâm Dữ liệu Quốc gia tạm thời số 2 (PDNS 2) của Indonesia tại Surabaya, làm gián đoạn hơn 210 cơ quan chính phủ - từ thủ tục xuất nhập cảnh tại sân bay đến hàng loạt dịch vụ công thiết yếu. Sự cố tại Indonesia cho thấy chỉ một điểm đứt gãy trong hạ tầng dùng chung cũng có thể tạo ra hiệu ứng domino lên toàn bộ hoạt động quản trị và phục vụ người dân. Mức độ an toàn của hạ tầng số, vì thế, không chỉ đánh giá bằng các biện pháp ngăn chặn, mà còn ở năng lực duy trì vận hành và khôi phục dịch vụ khi bị tấn công.

Rủi ro càng bị khuếch đại qua các quan hệ phụ thuộc công nghệ. Theo khảo sát trong Báo cáo WEF 2026, 65% doanh nghiệp lớn (theo quy mô doanh thu) coi lỗ hổng từ bên thứ ba và chuỗi cung ứng là thách thức lớn nhất đối với năng lực chống chịu mạng, tăng mạnh so với mức 54% của năm trước. Cũng theo khảo sát này, 64% tổ chức đã đưa các cuộc tấn công mang động cơ địa chính trị vào chiến lược quản trị rủi ro. Dù mang quy mô toàn cầu, bức tranh đó phản chiếu trực tiếp thế dễ tổn thương của ASEAN - không gian trung chuyển huyết mạch của các dòng chảy kinh tế Đông - Tây.

Khoảng cách năng lực làm gia tăng rủi ro chung

Trước những đối thủ ra đòn tính bằng giây, năng lực phòng thủ chung của Đông Nam Á vẫn tồn tại sự bất cân xứng sâu sắc. Báo cáo của Interpol chỉ rõ, trong khi một số quốc gia đã xây dựng được hệ sinh thái quản trị khá hoàn chỉnh, nhiều nước khác vẫn thiếu công cụ điều tra số, năng lực pháp chứng số và lực lượng chuyên trách, vô tình tạo ra các "vùng trũng an ninh mạng" để tội phạm lợi dụng làm bàn đạp tấn công xuyên biên giới.

Trong Chỉ số an ninh mạng toàn cầu 2024 của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam nằm ở nhóm cao nhất, còn Campuchia và Lào ở nhóm 4 trên thang 5 bậc. Dù vậy, chỉ số này chủ yếu đánh giá mức độ cam kết và các biện pháp quốc gia trên 5 trụ cột (pháp lý, kỹ thuật, tổ chức, phát triển năng lực và hợp tác); chính ITU cũng lưu ý bảng xếp hạng không đo lường trực tiếp chất lượng vận hành hay hiệu quả chống đỡ từng cuộc tấn công thực tế. Khoảng cách năng lực giữa các thành viên cho thấy không thể áp dụng một công thức hỗ trợ đồng loạt; mọi cơ chế hợp tác chỉ phát huy hiệu quả khi từng đầu mối quốc gia có đủ nhân lực, công cụ điều phối, năng lực pháp chứng số, ứng cứu sự cố và thẩm quyền bảo quản chứng cứ điện tử.

Lễ mở ký Công ước Hà Nội, năm 2025. Ảnh: TTXVN

Nút thắt căn bản nhất vẫn nằm ở yếu tố con người. Trong khi WEF cảnh báo thế giới thiếu hụt khoảng 4 triệu chuyên gia an ninh mạng - đẩy hai phần ba số tổ chức vào vòng xoáy rủi ro gia tăng - thì nghiên cứu mới nhất của ISC2 ghi nhận khoảng trống nhân lực toàn cầu đã nới rộng lên gần 4,8 triệu vị trí. Tại ASEAN, tốc độ đào tạo chuyên gia điều tra số, phân tích mã độc và ứng cứu sự cố vẫn tụt xa nhịp độ chuyển đổi số. Bài toán của khu vực không chỉ là tăng số lượng nhân sự, mà phải gắn đào tạo với thực chiến và tạo cơ chế phối hợp thông suốt giữa đội ngũ kỹ thuật, lãnh đạo, bộ phận pháp chế và cơ quan chức năng.

Khuôn khổ mới trước phép thử thực thi

Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng mở ký tại Hà Nội (ngày 25 và 26/10/2025) đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao. Là điều ước toàn diện đầu tiên của Liên hợp quốc trong lĩnh vực này, Công ước Hà Nội - hiện đạt 96 quốc gia ký kết theo UNODC và hướng tới mốc 40 quốc gia phê chuẩn để chính thức có hiệu lực - đặt nền tảng chuẩn hóa hoạt động điều tra, truy tố và chia sẻ chứng cứ điện tử xuyên biên giới. Song hành với đó là Quan hệ đối tác toàn cầu chống lừa đảo trực tuyến tại Bangkok (12/2025) và Hội nghị thượng đỉnh chống gian lận toàn cầu do UNODC cùng Interpol tổ chức tại Vienna (3/2026).

Ở cấp độ khu vực, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về an ninh mạng AMCC 11 tại Singapore (14/10/2026) cũng đã công bố Chiến lược hợp tác an ninh mạng ASEAN (ACCS) 2026-2030. Gắn kết với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và Kế hoạch tổng thể số ASEAN 2030, chiến lược này lần đầu đặt trọng tâm vào bảo mật AI tiên tiến, hạ tầng đám mây, công nghệ vận hành (OT) và an toàn hậu lượng tử (quantum-safe). Dẫu vậy, thước đo thực sự không nằm trên bàn hội nghị mà ở khoảng cách giữa cam kết ngoại giao và năng lực thực thi - nơi sự phân mảnh pháp lý, rào cản chủ quyền dữ liệu và độ trễ trong chia sẻ thông tin tình báo vẫn là những lực cản lớn.

Câu hỏi đặt ra cho ASEAN hiện nay không còn là liệu các cuộc tấn công mạng quy mô lớn có xảy ra hay không, mà là khu vực đứng vững đến đâu khi biến cố ập tới. Biên độ an toàn của cả khối không đo bằng quốc gia có tường lửa kiên cố nhất, mà bằng tốc độ củng cố những mắt xích yếu nhất. Chỉ khi Công ước Hà Nội và ACCS 2026-2030 được cụ thể hóa bằng thực thi đồng đều, chia sẻ tình báo theo thời gian thực, hợp tác công - tư thực chất và đầu tư dài hạn cho con người, Đông Nam Á mới có thể bảo vệ trọn vẹn chủ quyền số và đà phát triển bền vững trong kỷ nguyên dữ liệu.