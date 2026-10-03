Đồng Nai yêu cầu rà soát khi chi phí khám, chữa bệnh BHYT tăng cao

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh BHYT (ảnh minh họa).

Sở Y tế Đồng Nai vừa ban hành Công văn số 7070/SYT-NV ngày 28/9/2026 về rà soát, kiểm tra các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tăng cao trong tháng 8/2026.

Theo đó, Sở Y tế nhận được Công văn số 1450/BHXH-CĐBHYT ngày 25/9/2026 của Bảo hiểm xã hội thành phố thông báo về các chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT tăng cao trong tháng 8/2026.

Trên cơ sở đó, Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội rà soát, kiểm tra các khoản chi đã được cảnh báo; xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan.

Các cơ sở được yêu cầu xây dựng và tổ chức thực hiện giải pháp khắc phục đối với những nguyên nhân chủ quan, bất cập theo quy định; đồng thời gửi kết quả rà soát về Bảo hiểm xã hội thành phố và Sở Y tế.

Thời hạn báo cáo là 10 ngày, kể từ ngày cơ sở nhận được thông báo của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Công văn cho biết, danh sách chi tiết các cơ sở và nội dung chi phí được Bảo hiểm xã hội thành phố gửi qua thư điện tử đến từng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, các cơ sở phải báo cáo Bảo hiểm xã hội thành phố và Sở Y tế để được hỗ trợ, giải quyết.