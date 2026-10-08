Đồng Nai: Yêu cầu dỡ tường bao bị nghiêng, nứt nguy cơ sập của công trình chung cư

Ngày 8/10, liên quan đến vụ vỡ tường bao công trình xây dựng chung cư ở phường Tam Hiệp (Đồng Nai) chính quyền địa phương đã yêu cầu tháo dỡ phần tường rào có nguy cơ sạt lở, làm hàng rào mới và xây dựng mương thoát nước bên trong dự án.

Khu vực tường bao dự án chung cư bị vỡ trước đó.

Cụ thể, UBND phường Tam Hiệp (TP Đồng Nai) đã làm việc với chủ đầu tư, đơn vị thi công và đại diện khu phố 9 để thống nhất phương án khắc phục sự cố sạt lở tại dự án chung cư trên địa bàn.

Theo kiểm tra hiện trạng, đoạn tường rào bị sạt lở dài khoảng 20m, cao khoảng 3m. Đoạn tường rào còn lại từ đường Phan Trung đến khu vực giáp Tịnh xá Liên Hoa dài khoảng 238m bị sụt lún, nghiêng, nứt gãy, có nguy sập cao. Do cốt nền dự án cao hơn khu vực xung quanh khoảng 1,5m. Nước thải, nước mưa lẫn bùn, xi măng từ công trình thấm, rò rỉ, chảy tràn xuống đường dân sinh và nhà dân.

Về phương án khắc phục, chủ đầu tư đề xuất tháo dỡ toàn bộ tường rào hiện hữu có nguy cơ sạt lở, thi công hàng rào mới kiên cố. Đồng thời xây dựng hệ thống mương thoát nước bên trong dự án, đấu nối vào hệ thống thoát nước hiện hữu trên đường Phan Trung.

Đại diện nhà thầu cam kết trong ngày 8/10 dọn toàn bộ đất, tường tại vị trí sạt lở; phối hợp với địa phương rà soát, thống kê và bồi thường theo quy định đối với những thiệt hại do lỗi của công ty gây ra.

Sau khi nghe ý kiến của các bên, UBND phường Tam Hiệp thống nhất phương án khắc phục, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công khắc phục ngay vị trí sạt lở. Phường yêu cầu tháo dỡ phần tường rào hiện hữu có nguy cơ sạt lở, thi công hàng rào mới có kết cấu chắc chắn, ổn định, đúng thiết kế được phê duyệt, bảo đảm an toàn cho người dân, nhà ở và các công trình xung quanh.

Hiện trường tường bao bị vỡ.

Lãnh đạo địa phương cũng yêu cầu chủ đầu tư xây dựng hệ thống mương thoát nước bên trong dự án, đấu nối vào hệ thống thoát nước chung sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; xử lý tình trạng nước thải, nước mưa lẫn bùn, xi măng thấm, rò rỉ, chảy xuống đường dân sinh và nhà dân.

Ban điều hành khu phố 9 phối hợp rà soát, thống kê tài sản thiệt hại của các hộ dân. Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường theo dõi việc khắc phục, báo cáo và tham mưu xử lý nếu có vi phạm.

Như Báo Xây dựng đã đưa tin, trước đó vào tối 7/10, một đoạn tường bao dự án chung cư của công trình xây dựng nhà chung cư tại phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai bị vỡ, khiến nước và bùn đất từ công trình đổ xuống hẻm 238 đường Phan Trung.

Nước, bùn đất sau đó tràn vào 5 hộ dân và một văn phòng khu phố, gây sình lầy trên đường, ảnh hưởng việc đi lại. Ngày 8/10, chính quyền địa phương đã kiểm tra hiện trường và yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục.