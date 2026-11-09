Đồng Nai: Xử phạt 249 vụ 'vi phạm về tài nguyên khoáng sản' với số tiền hơn 5,8 tỉ đồng

Xe máy đào và 2 xe ôtô tại hiện trường vụ vận chuyển khoáng sản trái phép. (Ảnh:CACC)

Theo Công an TP Đồng Nai cho biết, thời gian qua, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Đồng Nai chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chính sách pháp luật mới về công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, triển khai nhiều đợt cao điểm để phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến tài nguyên khoáng sản…

Ngoài ra, thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp tích cực trong giải quyết các vấn đề quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản đồng thời quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm này.

Kết quả từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đồng Nai đã phát hiện 257 vụ - 363 đối tượng vi phạm pháp luật về các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép. Tạm giữ nhiều phương tiện, tang vật liên quan.

Qua điều tra, đơn vị ra Quyết định khởi tố 8 vụ - 20 bị can để điều tra về các tội: “vi phạm về khai khác tài nguyên, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế”; đã ra Quyết định xử phạt hành chính 249 vụ - 343 cá nhân mua bán, vận chuyển tiêu thụ, khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp với số tiền hơn 5,8 tỉ đồng.

Đơn cử, Đoàn kiểm tra Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra đột xuất hoạt động tháo dỡ nhà xưởng Công ty V.Th. tại khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường Trấn Biên. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận xe ôtô tải biển kiểm soát 60H-379.xx ông Ng.V.G.(SN 1977, ngụ phường Phước Tân) điều khiển đang vận chuyển đất (khoảng 13m3) chứa trên thùng xe ra khỏi phạm vi Công ty.

Cùng với đó, tài xế máy đào V.H.T. (SN 1977, ngụ TP Đồng Nai) đang múc đất lên được nửa thùng xe khoảng 10m3 đất thì lực lượng Công an kiểm tra. Làm việc với cơ quan Công an, các cá nhân, tổ chức có liên quan chưa cung cấp hồ sơ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền cấp phép về việc đào, vận chuyển đất ra khỏi phạm vi công ty.

Các tàu đang cặp vô bãi để bơm cát từ dưới tàu lên. (Ảnh:CACC)

Ngoài ra, công tác tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên tuyến sông quản lý, lực lượng Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai còn thực hiện tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh với các đối tượng có hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản.

Theo đó, Phòng CSGT - Công an TP Đồng Nai đã phát hiện, bắt quả tang 3 phương tiện thủy nội địa gắn thiết bị bơm hút cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai đoạn giáp ranh giữa xã Đắk Lua (TP Đồng Nai) và xã Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng).

Tại hiện trường, có 8 đối tượng đang làm việc trên 3 phương tiện. Trong đó, 2 tàu trực tiếp thực hiện bơm hút cát từ lòng sông lên bãi tập kết tại thôn Quảng Ngãi 2, xã Cát Tiên; 1 tàu còn lại vận chuyển cát từ khu vực khai thác về bãi tập kết nói trên.

Qua kiểm tra ban đầu, mỗi phương tiện chứa khoảng 70 - 100m³ cát sông, tổng cộng hàng trăm mét khối cát. Các phương tiện đều không có số đăng ký, không có giấy tờ liên quan và không chứng minh được nguồn gốc số cát đang vận chuyển. Hiện vụ việc đang xác minh, xử lý theo quy định.