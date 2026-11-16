Đồng Nai: Xử phạt 212 triệu đồng về vi phạm an toàn thực phẩm

Đội Quản lý thị trường số 8 thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP. Đồng Nai kiểm tra thực phẩm tại cơ sở kinh doanh. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường TP. Đồng Nai.

Theo Chi cục Quản lý thị trường TP. Đồng Nai cho biết, qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 8 phát hiện các vi phạm chủ yếu liên quan đến điều kiện vệ sinh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, người trực tiếp chế biến thức ăn và việc bảo quản sản phẩm.

Cụ thể, các hành vi vi phạm gồm không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh, kinh doanh dịch vụ ăn uống khi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực. Ngoài ra, một số cơ sở sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không đáp ứng yêu cầu về kiến thức an toàn thực phẩm, bảo quản thực phẩm không phù hợp với điều kiện ghi trên nhãn sản phẩm.

Bên cạnh xử phạt, Đội Quản lý thị trường số 8 yêu cầu các cơ sở khắc phục những tồn tại, bảo đảm điều kiện vệ sinh và an toàn thực phẩm trong quá trình kinh doanh. Tổng số tiền xử phạt 212 triệu đồng đã được nộp ngân sách nhà nước.

Thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 8 tiếp tục nắm tình hình địa bàn, tổ chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các cơ sở kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao, kho thực phẩm đông lạnh và những thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao như dịp lễ, Tết.

Đơn vị đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo thẩm quyền, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn.

Công tác kiểm tra, kiểm soát được triển khai thực hiện Quyết định số 18/QĐ-QLTT ngày 20/3/2026 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, nay là TP. Đồng Nai, về ban hành Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2026.

Trong quá trình thực hiện, Đội Quản lý thị trường số 8 phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cửa hàng tạp hóa, chợ truyền thống và cơ sở dịch vụ ăn uống. Nội dung tập trung vào nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, ghi nhãn hàng hóa và hồ sơ pháp lý liên quan.

Cùng với kiểm tra, xử lý, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, góp phần phòng ngừa vi phạm từ cơ sở./.