Đồng Nai xử phạt 157 triệu đồng, tiêu hủy 1,6 tấn thịt heo nhiễm khuẩn

Sáng 16/11, đoàn kiểm tra liên ngành TP Đồng Nai công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông B.A.T. (ngụ phường Long Bình). Đoàn kiểm tra do Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai, chủ trì.

Lô thịt có các chỉ tiêu vi sinh vật vượt giới hạn cho phép, gồm tổng số vi sinh vật hiếu khí, E. coli và Salmonella bị phát hiện. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo quyết định xử phạt, ông T. giết mổ động vật tại địa điểm chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Ông còn kinh doanh thịt gia súc không có dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y. Ngoài ra, ông T. kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn bị ô nhiễm vi sinh vật vượt giới hạn cho phép.

Ngay sau khi quyết định được công bố, 1,6 tấn thịt heo dạng mảnh được đưa đi tiêu hủy dưới sự giám sát của đoàn kiểm tra. Lô thịt có các chỉ tiêu vi sinh vật vượt giới hạn cho phép, gồm tổng số vi sinh vật hiếu khí, E. coli và Salmonella.

Ngoài tiền phạt, ông T. bị buộc xử lý nhiệt hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với 20 kg thịt heo. Ông cũng phải thực hiện kiểm tra vệ sinh thú y đối với 100 kg xương heo.