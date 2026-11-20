Ngày 20/11, Công an TP Đồng Nai cho biết, qua tuần tra, kiểm soát và khai thác dữ liệu giám sát hành trình, lực lượng CSGT Công an TP Đồng Nai liên tiếp phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động thi công trên đường bộ và kinh doanh vận tải.

Thi công thiếu biện pháp bảo đảm ATGT, một nhà thầu bị xử phạt.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 18/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh, tại Km2021, đoạn qua phường Bình Phước, TP Đồng Nai, Trạm CSGT Đồng Phú, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai phát hiện Công ty cổ phần Dịch vụ đầu tư xây dựng H.P 68 vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trên đường bộ đang khai thác.

Cụ thể, đơn vị thi công không bố trí nhân viên chuyên môn thực hiện nhiệm vụ cảnh báo, hướng dẫn, điều tiết giao thông theo phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt. Việc thiếu lực lượng hướng dẫn tại khu vực thi công tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông của người và phương tiện.

Trạm CSGT Đồng Phú đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần dịch vụ đầu tư xây dựng H.P 68 về hành vi không bố trí người cảnh báo, hướng dẫn giao thông khi thi công công trình trên đường bộ đang khai thác. Hành vi này được quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 8 Nghị định số 336/2025/NĐ-CP của Chính phủ, với mức phạt tiền 12 triệu đồng.

CSGT mời đơn vị liên quan lên làm việc, xử lý.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, lực lượng CSGT yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị giám sát tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thi công; thực hiện nghiêm phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt, bố trí đầy đủ nhân lực cảnh báo, hướng dẫn và điều tiết phương tiện tại khu vực thi công.

Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai khuyến cáo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công trên đường bộ đang khai thác phải chấp hành nghiêm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, thực hiện đầy đủ các biện pháp cảnh báo, hướng dẫn và điều tiết phương tiện. Những hành vi vi phạm sẽ bị kiểm tra, phát hiện và xử lý theo quy định.

Cùng với đó, qua theo dõi dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, Cục CSGT phát hiện xe đầu kéo biển số 86H-038.xx kéo theo sơ mi rơ-moóc biển số 86RM-005.xx có dấu hiệu vi phạm quy định về thời gian lái xe. Thông tin sau đó được chuyển đến Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai để xác minh, xử lý.

Qua xác minh, ngày 28/10, tài xế K.Q.T (52 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển phương tiện lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đến xã Đại Phước, TP Đồng Nai. Trong quá trình di chuyển, tài xế đã lái xe liên tục 4 giờ 23 phút, vượt quá thời gian quy định.

CSGT xử phạt tài xế vì lái xe liên tục quá thời gian quy định.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế T thừa nhận hành vi vi phạm. Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải quá thời gian quy định; đồng thời lập biên bản đối với Công ty TNHH Thương mại, vận tải A.B (trụ sở tại tỉnh Lâm Đồng) về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe quá thời gian quy định.

Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải cần quản lý chặt chẽ thời gian làm việc của tài xế, thường xuyên theo dõi dữ liệu giám sát hành trình và bố trí lịch trình phù hợp. Người điều khiển phương tiện phải tuân thủ quy định về thời gian lái xe, chủ động nghỉ ngơi hợp lý để bảo đảm sức khỏe và khả năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông.