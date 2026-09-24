Đồng Nai: Xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm trên Quốc lộ 1A trong 7 ngày

Tập trung xử lý các hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A qua địa bàn TP. Đồng Nai. Ảnh: Phòng CSGT Công an TP. Đồng Nai

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Đồng Nai, từ 15h ngày 16/9 đến 15h ngày 23/9, lực lượng CSGT thành phố phối hợp với Cục CSGT và các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A.

Trong số các phương tiện vi phạm, mô tô chiếm tỷ lệ cao nhất với 1.192 trường hợp, tiếp đến là ô tô khách với 323 trường hợp, ô tô con 196 trường hợp, ô tô tải 182 trường hợp và xe container 30 trường hợp.

Đáng chú ý, vi phạm quy định về tốc độ là hành vi phổ biến nhất với 714 trường hợp bị phát hiện, xử lý. Đây là một trong những lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt trên tuyến Quốc lộ 1A có mật độ phương tiện lớn, nhiều loại hình vận tải cùng lưu thông.

Các lỗi phổ biến vẫn là vi phạm quy định về tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, nồng độ cồn...Ảnh: Phòng CSGT Công an TP. Đồng Nai

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 224 trường hợp đi không đúng phần đường, làn đường; 168 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 125 trường hợp giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển và 106 trường hợp không đội mũ bảo hiểm theo quy định.

Các hành vi vi phạm khác cũng được tập trung kiểm tra, xử lý, gồm 89 trường hợp chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước; 74 trường hợp không có giấy phép lái xe; 72 trường hợp vi phạm quy định về tải trọng và 55 trường hợp lùi xe, đi ngược chiều.

Việc tập trung xử lý những hành vi trên cho thấy quyết tâm của lực lượng CSGT trong kiểm soát các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Linh hoạt tuần tra, kiểm soát, nâng cao ý thức người tham gia giao thông

CSGT Công an TP. Đồng Nai phối hợp với Cục CSGT và các đơn vị liên quan tuần tra lưu động với kiểm soát tại những vị trí trọng điểm. Ảnh: Phòng CSGT Công an TP. Đồng Nai

Để nâng cao hiệu quả kiểm soát trật tự, an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A, lực lượng CSGT Công an TP. Đồng Nai đã phối hợp với Cục CSGT và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp tuần tra lưu động với kiểm soát tại những vị trí trọng điểm.

Các tổ công tác chủ động thay đổi vị trí tuần tra, tập trung kiểm tra tại những khu vực có lưu lượng phương tiện lớn, thường phát sinh vi phạm, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Phương thức tuần tra linh hoạt không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện vi phạm mà còn tăng cường sự hiện diện của lực lượng chức năng trên tuyến đường, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện.

Chỉ trong 7 ngày ra quân, đã có hơn 2.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A bị lập biên bản, xử lý. Ảnh: Phòng CSGT Công an TP. Đồng Nai

Cùng với công tác tuần tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông; điều khiển phương tiện đúng tốc độ, phần đường, làn đường; không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia; đội mũ bảo hiểm đúng quy định và không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Đặc biệt, đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, việc chấp hành quy định về tốc độ, tải trọng và điều kiện của người điều khiển phương tiện có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tai nạn giao thông.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt trong tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT Công an TP. Đồng Nai tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kết hợp chặt chẽ giữa xử lý nghiêm vi phạm và tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hướng tới mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm.