Đồng Nai xử lý hơn 15.500 trường hợp vi phạm giao thông trong một tháng

Ngày 5/11, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai cho biết, trong tháng 10/2026, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý 15.552 trường hợp vi phạm.

CSGT xử lý vi phạm giao thông tại Đồng Nai.

Trong đó, vi phạm tốc độ chiếm tỷ lệ cao nhất với 5.120 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn 1.305 trường hợp; điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe phù hợp 835 trường hợp.

Lực lượng chức năng còn phát hiện, xử lý 210 trường hợp vi phạm thuộc lứa tuổi học sinh. Cùng với việc kiểm soát các hành vi vi phạm phổ biến, lực lượng CSGT TP Đồng Nai tăng cường kiểm tra chuyên đề đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa.

Qua đó, phát hiện, lập biên bản 1.364 trường hợp vi phạm, chủ yếu liên quan đến các lỗi chạy quá tốc độ quy định, dừng, đỗ xe không đúng quy định và phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật.

Theo Phòng CSGT, dù công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm được tăng cường, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn TP Đồng Nai vẫn diễn biến phức tạp.

Nhiều trường hợp vi phạm giao thông trong tháng 10, đặc biệt là vi phạm tốc độ.

Thống kê trong tháng 10/2026, toàn thành phố xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm 43 người tử vong và 28 người bị thương. Các nguyên nhân ban đầu chủ yếu liên quan đến hành vi thiếu chú ý quan sát, đi sai phần đường, chạy quá tốc độ, không làm chủ tốc độ và điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Trước tình hình đó, thời gian tới, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Trong đó, tập trung vào các chuyên đề kiểm soát tốc độ, nồng độ cồn và phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa.

Lực lượng chức năng cũng duy trì kiểm tra trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm, chủ động phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ mất an toàn, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Bên cạnh công tác xử lý của lực lượng chức năng, người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, không phóng nhanh, vượt ẩu, không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, đồng thời luôn chú ý quan sát và làm chủ tốc độ.