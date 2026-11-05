Thành phố Đồng Nai xây dựng kế hoạch phục vụ vận hành, khai thác Sân bay Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Xây dựng làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các sở, ngành, UBND các địa phương và các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức làm việc với ACV. Đồng thời, mời cơ quan quản lý chuyên ngành hàng không, đơn vị quản lý, điều hành bay và các đơn vị cung cấp dịch vụ tại sân bay tham gia rà soát, thống nhất, xây dựng kế hoạch phối hợp chuẩn bị đưa Sân bay Long Thành vào khai thác. Các cơ quan, đơn vị tham gia có trách nhiệm rà soát, đề xuất nhiệm vụ, phương án và điều kiện thực hiện thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, gửi Sở Xây dựng tổng hợp.

Đối với hạ tầng kết nối và tổ chức giao thông, Sở Xây dựng chủ trì làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Ban Quản lý dự án 85, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, Công an thành phố, ACV và các đơn vị liên quan để rà soát tiến độ, khả năng đáp ứng của các tuyến đường kết nối, đường tiếp cận sân bay và các nút giao liên quan. Từ đó, xác định các hạng mục cần hoàn thiện, sửa chữa, bổ sung biển báo, chiếu sáng, tín hiệu giao thông và các điều kiện bảo đảm an toàn trước thời điểm khai thác.

Đồng thời, thống nhất phương án tổ chức, phân luồng giao thông phù hợp với lưu lượng phương tiện và khung giờ hoạt động của sân bay; bố trí vị trí đón, trả khách, điểm dừng, đỗ và khu vực chờ của phương tiện, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa giao thông bên ngoài với giao thông nội bộ cảng hàng không. Xác định phương án điều tiết giao thông, xử lý ùn tắc, tai nạn và sự cố, nhất là trong thời gian đầu khai thác và các khung giờ cao điểm.

Cùng với đó, Sở Xây dựng làm việc với ACV, các đơn vị vận tải và Sở Xây dựng các địa phương liên quan để xây dựng phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối sân bay với các trung tâm đô thị, bến xe, đầu mối giao thông và khu vực có nhu cầu đi lại. Trong đó, chú trọng kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức vận tải hành khách liên tỉnh.

Thống nhất lộ trình, điểm đầu, điểm cuối, điểm dừng, tần suất, thời gian hoạt động, số lượng và loại phương tiện phù hợp với lịch khai thác chuyến bay, nhu cầu đi lại của hành khách và người lao động tại sân bay. Đặc biệt, chú ý điều kiện phục vụ hành khách có hành lý, người cao tuổi, người khuyết tật. Đồng thời, thống nhất phương án tổ chức hoạt động taxi, xe hợp đồng và các loại hình vận tải hành khách khác; bố trí vị trí đón, trả khách, công khai thông tin dịch vụ, giá cước, phòng ngừa tình trạng chèo kéo, đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Tuyến T1 kết nối Sân bay Long Thành với quốc lộ 51, đường 25C là một trong những tuyến giao thông chính dẫn vào Sân bay Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

UBND thành phố cũng giao các đơn vị liên quan phối hợp xây dựng kế hoạch về đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và ứng phó tình huống khẩn cấp; phương án phối hợp cấp cứu y tế, vận chuyển, tiếp nhận người bệnh, phòng, chống dịch và kiểm dịch y tế; điều kiện về cơ sở làm việc, trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin, nhân lực và quy trình phối hợp phục vụ thủ tục hải quan đối với hành khách, hành lý, hàng hóa; phương án bảo đảm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải và quản lý các khu vực có nguy cơ thu hút chim, động vật ảnh hưởng đến an toàn bay.

Xây dựng nội dung tuyên truyền, vận động đến từng khu dân cư, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và trường học, chú trọng việc sử dụng thiết bị bay không người lái, thả diều, thả bóng bay, đèn trời, chiếu tia laser… có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng tổng hợp việc xây dựng kế hoạch trình UBND thành phố ban hành trước ngày 15-11-2026.

Trước đó, ACV đã có văn bản gửi UBND thành phố Đồng Nai thông báo về thời gian đưa Sân bay Long Thành vào khai thác. Theo đó, dự kiến, Sân bay Long Thành sẽ chính thức đưa vào khai thác từ 0h ngày 24-12-2026.