Đồng Nai xây dựng Đề án Phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: An Nhơn

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những năm qua, sự nghiệp thể dục thể thao của thành phố có bước phát triển mạnh. Phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhân dân ngày càng được mở rộng; các đội tuyển thể thao của thành phố tham gia nhiều giải đấu quốc gia, khu vực và quốc tế, đạt kết quả tích cực, từng bước khẳng định vị thế thể thao Đồng Nai trên các đấu trường trong nước và quốc tế.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, UBND thành phố xây dựng Đề án Phát triển thể thao thành tích cao thành phố Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm định hướng phát triển thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và bền vững; đồng thời tạo sự gắn kết giữa thể thao phong trào với công tác phát hiện, tuyển chọn và đào tạo vận động viên (VĐV).

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Lê Thị Ngọc Loan phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: An Nhơn

Theo dự thảo đề án, Đồng Nai sẽ tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống đào tạo các môn thể thao thành tích cao, ưu tiên những môn nằm trong chương trình thi đấu của Olympic, ASIAD, SEA Games, Đại hội Thể thao toàn quốc và hệ thống giải quốc gia; đồng thời chú trọng các môn thể thao có truyền thống, thế mạnh của địa phương. Đến năm 2030, Đồng Nai phấn đấu có 1-2 VĐV được triệu tập vào đội tuyển quốc gia tham dự Olympic và 3-5 VĐV tham dự ASIAD; duy trì số lượng huấn luyện viên, VĐV được triệu tập vào đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games và đạt huy chương. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, XI, Đồng Nai phấn đấu xếp hạng toàn đoàn từ thứ 7 đến thứ 10; số huy chương giành được tại các giải vô địch quốc gia hằng năm tăng từ 10-12%.

Tầm nhìn đến năm 2045, Đồng Nai phấn đấu nâng số VĐV được triệu tập vào đội tuyển quốc gia tham dự Olympic lên 3-5 người, ASIAD 5-7 người và đạt huy chương; duy trì, nâng cao số lượng huấn luyện viên, VĐV tham dự SEA Games và số huy chương đạt được. Tại các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ XII, XIII, XIV, Đồng Nai phấn đấu xếp hạng toàn đoàn từ thứ 5 đến thứ 8...

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Nguyễn Khắc Vĩnh báo cáo những nội dung trọng tâm của Đề án Phát triển thể thao thành tích cao thành phố Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: An Nhơn

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đồng Nai định hướng bám sát Chương trình “Phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD, Olympic giai đoạn 2026-2045” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và kế hoạch của UBND thành phố. Đồng Nai sẽ tập trung phát triển các môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu của Olympic, ASIAD, SEA Games, Đại hội Thể thao toàn quốc và hệ thống giải quốc gia; đồng thời ưu tiên các môn có truyền thống, thế mạnh của Đồng Nai. Dự thảo đề án cũng đặt ra yêu cầu đánh giá, sàng lọc thường xuyên về chuyên môn; tập trung nguồn lực cho những môn thể thao, huấn luyện viên, VĐV có thành tích, triển vọng; đồng thời tìm kiếm, phát hiện những môn thể thao có phong trào phát triển và VĐV tiềm năng để bổ sung vào danh mục đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn đánh giá đề án có ý nghĩa quan trọng trong định hướng phát triển thể thao thành tích cao của thành phố trong giai đoạn mới. Đồng thời đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện đề án theo hướng cụ thể, chặt chẽ và có tính khả thi cao. Trong đó, cần đánh giá rõ hơn thực trạng thể thao thành tích cao của Đồng Nai hiện nay, làm cơ sở xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp. Đề án cũng cần thể hiện rõ việc tiếp tục phát huy những môn thể thao đang là thế mạnh của Đồng Nai, đồng thời có giải pháp đầu tư, phát triển phù hợp, hiệu quả đối với từng môn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn lưu ý cần quan tâm phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao, nhất là trong các trường học. Đây là nền tảng quan trọng để phát hiện, tuyển chọn những tài năng trẻ, bổ sung lực lượng và tạo nguồn VĐV cho thể thao thành tích cao của Đồng Nai trong những năm tới.