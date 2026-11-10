Đồng Nai xây dựng cơ chế huy động nguồn lực ngoài ngân sách cho khoa học, công nghệ

Hoạt động phát triển khoa học công nghệ luôn được chính quyền TP Đồng Nai quan tâm (ảnh minh họa).

Sở Khoa học và Công nghệ TP Đồng Nai vừa có Công văn số 6320/SKHCN-KHTC ngày 3/11/2026, tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định của UBND thành phố quy định việc huy động, sử dụng nguồn lực từ tài trợ, hỗ trợ, hợp tác công - tư (PPP) và các hình thức khác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo hồ sơ dự thảo, việc xây dựng quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất để tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực ngoài ngân sách, trong bối cảnh nhu cầu đầu tư cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ngày càng lớn.

Dự thảo đề xuất nhiều phương thức huy động, từ tài trợ bằng tiền, trang thiết bị, phần mềm, dữ liệu số, thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) đến đầu tư PPP và cơ chế đồng đầu tư giữa ngân sách nhà nước với nguồn vốn hợp pháp của khu vực tư nhân.

Nguồn lực huy động dự kiến ưu tiên phát triển hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, phòng thí nghiệm, khu công nghệ cao, các chương trình nghiên cứu và phát triển, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất phần vốn ngân sách nhà nước đóng vai trò dẫn dắt không quá 30% tổng vốn dự án đồng tài trợ, trừ các trường hợp đặc biệt thuộc lĩnh vực công nghệ chiến lược như AI, vi mạch bán dẫn và công nghệ sinh học.

Đối với hạ tầng, thiết bị công nghệ dùng chung, dự thảo đặt ra yêu cầu chia sẻ tối thiểu 40–50% công suất hữu ích cho cộng đồng khoa học, viện, trường và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo đề xuất các nguyên tắc quản lý, hạch toán, công khai và minh bạch trong tiếp nhận nguồn tài trợ; quy định trách nhiệm của các bên đối với tài sản, dữ liệu và kết quả hình thành từ hoạt động hợp tác.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, một trong những yêu cầu đặt ra là khắc phục tình trạng thiếu quy trình thống nhất trong xác định thẩm quyền tiếp nhận, quản lý tài chính, tài sản, nghiệm thu, bàn giao và vận hành các chương trình, dự án có nguồn lực xã hội tham gia.