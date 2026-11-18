Ngày 18/11, theo ông Trần Minh Tám, Trưởng Phòng An toàn thực phẩm (Sở Y tế Đồng Nai), đơn vị đang cử lực lượng xuống địa phương, phối hợp xác minh vụ việc nhiều học sinh tại một trường liên cấp trên địa bàn phường Long Khánh xuất hiện các triệu chứng bất thường về sức khỏe.

Học sinh bị nôn ói nhập viện. (Ảnh minh họa).

Theo ông Tám, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe các học sinh đều ổn định. Một số em đã hồi phục và được cho về nhà còn một số trường hợp tiếp tục nằm viện theo dõi do gia đình lo lắng.

Trước đó, ngày 17/11, nhiều học sinh của trường học trên xuất hiện các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói và tiêu chảy. Sau đó, các em được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh và một số cơ sở y tế trên địa bàn để thăm khám, điều trị. Qua thăm khám ban đầu, một số học sinh được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột.

Theo UBND phường Long Khánh, từ khoảng 10h ngày 17/11 đến sáng 18/11, địa phương ghi nhận hơn 20 học sinh đến các cơ sở y tế trên địa bàn thăm khám, điều trị.

Liên quan đến công tác xác minh nguyên nhân, ông Trần Minh Tám cho biết trường liên cấp nói trên tự tổ chức nấu ăn cho học sinh. Tuy nhiên, đến nay ngành y tế chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc, đồng thời chưa thống kê đầy đủ số học sinh xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã gửi mẫu thức ăn đến Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm, phục vụ công tác xác định nguyên nhân.

Theo bà Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế TP Đồng Nai, Sở đang yêu cầu Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh tập trung điều trị cho các em học sinh, đồng thời khẩn trương báo cáo diễn biến vụ việc. Trên cơ sở báo cáo của bệnh viện và kết quả xác minh, ngành y tế sẽ thông tin cụ thể hơn.