Đồng Nai xác định doanh nghiệp Hàn Quốc là đối tác quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Lãnh đạo TP. Đồng Nai và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon chứng kiến ký Bản ghi nhớ hợp tác lĩnh vực văn hóa giữa TP. Đồng Nai với đối tác Hàn Quốc. (Ảnh: Văn Dũng)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, đến nay, địa phương đã thu hút đầu tư từ 51 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 2.304 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 47,1 tỷ USD.

Trong đó, Hàn Quốc dẫn đầu với 469 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 8,37 tỷ USD. Sự hiện diện và hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy hội nhập quốc tế của địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Văn Dũng)

Hội nghị là cơ hội để địa phương giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư; cập nhật những cơ chế, chính sách mới, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng sản xuất, kinh doanh và gắn bó lâu dài.

“Đồng Nai xác định doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc, là đối tác quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội. Với tinh thần chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, chúng tôi tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đối thoại, chia sẻ và phối hợp giải quyết vướng mắc để cùng phát triển”, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đánh giá, sau hơn ba thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trong đó hợp tác kinh tế là một trong những trụ cột quan trọng.

Hiện Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với 10.598 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 102,7 tỷ USD; đồng thời là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam.

Kim ngạch thương mại song phương trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 82 tỷ USD, mức cao nhất so với cùng kỳ từ trước đến nay, tạo động lực để hai nước hướng tới mục tiêu vượt 100 tỷ USD trong năm 2026 và đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Văn Dũng)

Theo Thứ trưởng Ngô Lê Văn, giai đoạn 2026-2027, hướng tới kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, là thời điểm quan trọng để hai nước tạo ra những bước đột phá mới trong hợp tác, nhất là ở các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Đánh giá về tiềm năng phát triển của TP. Đồng Nai, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho rằng, với vị trí chiến lược trong mạng lưới công nghiệp, sản xuất và logistics khu vực phía Nam, cùng lợi thế từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành, địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành cực tăng trưởng đa chức năng và trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, Thứ trưởng đề nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư dài hạn vào những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng thông minh và năng lượng sạch.

Đồng thời, hai bên cần thúc đẩy xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, tự cường, đặc biệt trong các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng và khoáng sản chiến lược, với sự tham gia ngày càng sâu rộng của doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp bền vững.

Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Đồng Nai và các địa phương triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, góp phần đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận Nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc: Đột phá về thương mại, đầu tư bền vững và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số. (Nguồn: Báo Văn hoá)

Về phần mình, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon đánh giá TP. Đồng Nai là một trong những địa phương tiêu biểu về thu hút đầu tư từ Hàn Quốc.

Ngay sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã tích cực đầu tư tại Đồng Nai trong nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, linh kiện, phụ tùng và logistics. Hoạt động của các doanh nghiệp này đã góp phần tạo việc làm cho hơn 170.000 lao động tại địa phương.

Đại sứ Lee Miyon bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư tại Đồng Nai, nhất là trong các lĩnh vực linh kiện, vật liệu tiên tiến thân thiện với môi trường, logistics thông minh, đô thị thông minh, khoáng sản quan trọng và công nghiệp quốc phòng.

Theo Đại sứ, những thành quả hợp tác được tích lũy trong nhiều năm qua sẽ là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng dự án, tái đầu tư, qua đó thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng chung giữa hai bên.

Trong khuôn khổ chương trình, hai phiên thảo luận tập trung vào thương mại, đầu tư bền vững, đào tạo nhân lực trong kỷ nguyên số và ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh. Các địa phương Việt Nam cũng ký kết bản ghi nhớ hợp tác với đối tác Hàn Quốc, tạo cơ sở triển khai những chương trình liên kết cụ thể.

Hoạt động đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp giúp nhà đầu tư phản ánh khó khăn, kiến nghị giải pháp và tìm hướng xử lý phù hợp. Đây là bước quan trọng để chuyển các cam kết hợp tác thành kết quả thực tế.